A maratona de quatro corridas em um fim de semana da Stock Car no Velocitta motivou um verdadeiro jogo de xadrez nos boxes nesta sexta-feira. Com apenas dois treinos livres para preparar os carros para os dois qualis e as provas, na prática, os engenheiros tiveram que centralizar o desenvolvimento em privilegiar o setup para o treino classificatório ou para as corridas.

No fim do dia quem prevaleceu foi o piloto Shell Galid Osman, terceiro colocado tanto no treino da manhã quanto no da tarde. O competidor do carr #28 da equipe Shell V-Power finalizou o dia satisfeito com o balanço de sua máquina tanto trabalhado para poucas voltas rápidas em simulação de quali, quanto com a consistência apresentada nos “long runs”.

Em décimo lugar na tabela de pontos, Galid vem em ótima fase depois de liderar metade da última corrida da Stock Car, realizada em Interlagos.

“Tem sido a melhor das três etapas para mim, o carro está muito rápido e estamos andando na frente em todas as saídas para a pista. É importante manter esse desempenho e encaixar uma boa volta no quali. A etapa do Velocitta é crucial pois tem muitos pontos em jogo e precisamos conseguir pontuar bem o fim de semana todo", disse o piloto.

Seu companheiro de equipe, Átila Abreu, que aparece em terceiro na pontuação do campeonato empatado com outro competidor, precisou superar contratempos na jornada de sexta-feira. Na sessão da manhã o Chevrolet #51 apresentou problema no motor de arranque, mas conseguiu cumprir a programação normalmente e terminou em 17º lugar. Na segunda sessão porém, um problema elétrico comprometeu o treino e ele foi apenas 23º.

Como nota positiva, o sorocabano destacou que seu carro apresentou desempenho idêntico ao do carro de Galid com pneus desgastados. Mas a performance em voltas de classificação será conhecida apenas neste sábado, quando valer a disputa por posições no grid.

“O treino da manhã nós conseguimos fazer, apesar do problema no carro para dar partida. O carro não estava com o melhor equilíbrio. Fizemos os ajustes para o segundo treino, mas um problema elétrico me tirou 22 minutos dos 30 que tínhamos disponíveis no segundo treino. De fato, o carro melhorou muito do primeiro treino para o segundo, acredito que ainda tenha um espaço para desenvolver mais ainda para amanhã. O Galid virando rápido é um bom parâmetro para aprimorar a performance do meu carro para a tomada de tempo também, já que com pneus usados andamos muito parecido", disse Átila

Outro que ficou satisfeito com o setup desenvolvido para as corridas foi Ricardo Zonta. Atual vice-campeão da Stock Car, o ex-F1 ressaltou que outro desafio da etapa é o gerenciamento dos pneus, uma vez que há poucos novos disponíveis. Então a equipe Shell-RCM direcionou o trabalho dos acertos para consistência do Corolla #10 nas quatro provas da etapa.

“É um fim de semana difícil, temos poucos jogos de pneus para andar nas duas etapas que acontecem aqui. Os treinos são muito importantes para achar o melhor acerto do carro para as quatro corridas que estão por vir. Ainda não estou 100% feliz com o balanço de carro que temos para o quali, para a corrida ele pode ser muito bom, mas ainda não sinto total confiança nele para o quali, vamos olhar ainda o que podemos melhorar e deixar bom para as duas coisas", afirmou Zonta.

Os qualis têm transmissão do Sportv e as corridas são exibidas ao vivo também na Band. Tanto no sábado quanto no domingo as largadas acontecem às 13h10.

Velocitta – Etapas 3 e 4 - Programação

Sábado, 19 de junho

9h25 – 9h35 – Warmup

10h – 10h45 – Quali

13h10 – Largada Etapa 3

Domingo, 20 de junho

8h30 – 8h40 – Warmup

9h10 – 9h55 – Quali

13h10 – Largada Etapa 4

Stock Car – Classificação (top15):

Daniel Serra 71 pontos Bruno Baptista 69 Átila Abreu e Cesar Ramos 60 Gabriel Casagrande 56 Denis Navarro 55 Guilherme Salas 47 Cacá Bueno e Thiago Camilo 45 Galid Osman 42 Diego Nunes 38 Allam Khodair 37 Gaetano di Mauro 34 Rafael Suzuki 31 Ricardo Zonta 30

