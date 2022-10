Carregar reprodutor de áudio

No dia 21 de outubro de 2012, Rubens Barrichello fez sua primeira corrida na Stock Car Pro Series. Com o carro de numeral #17, em homenagem ao ídolo Ingo Hoffmann, Barrichello havia deixado a Fórmula 1 um ano antes e, no extinto autódromo de Curitiba, começara sua história na principal categoria do automobilismo nacional.

Nesta próxima sexta-feira, a estreia de Rubinho completa uma década, em um período no qual o ex-ferrarista escreveu uma bela trajetória.

Dois anos depois da estreia, já com o #111 que o consagrou na Stock Car, Barrichello conquistaria seu primeiro título na categoria. Sempre defendendo a Full Time Sports, do amigo e chefe de equipe Maurício Ferreira, Rubinho logo se tornou um case de sucesso.

Em dez temporadas, Barrichello conquistou 19 vitórias na Stock Car, sendo oito delas em Goiânia – o que torna o autódromo a ser utilizado pela Stock no próximo final de semana um território bastante favorável ao momento vivido pelo piloto da Full Time.

Barrichello alcançou alguns dos seus resultados mais emblemáticos na capital goiana, casos da primeira vitória, da conquista de duas Corridas do Milhão e da dominante performance de março de 2022, quanto Rubinho foi 100%: faturou todos os pontos disponíveis, vencendo as duas provas da etapa e também registrando a pole position.

Campanha de recuperação

Barrichello começou a desenhar sua arrancada nesta temporada na oitava etapa (Velocitta), quando reduziu de 46 para 33 sua desvantagem para o líder, ocupando então o quarto lugar da tabela.

Na nova etapa, em Santa Cruz do Sul, onde completou 200 largadas na Stock Car, o piloto da Full Time avançou para a terceira posição, mas agora a apenas 20 pontos do líder Gabriel Casagrande e dois do vice Daniel Serra.

De olho nos 112 pontos colocados em jogo nas duas etapas de Goiânia, Barrichello pela primeira vez na temporada pode sonhar em buscar a liderança da competição. Razões para isso não faltam. Afinal, além das oito vitórias, Rubens soma 11 pódios naquele circuito, sendo inclusive o maior vencedor da pista de Goiânia entre os pilotos em atividade.

Rubens Barrichello - Dados

Idade: 50 anos (23/05/1972)

Equipe/carro: Full Time, Toyota Corolla Stock Car

Estreia: 21/10/2012, Autódromo Internacional de Curitiba

Corridas disputadas: 200

Título: 2014, Full Time, Chevrolet Sonic Stock Car

Vitórias: 19 (8 em Goiânia)

Pódios: 48 (11 em Goiânia)

Poles: 13 (5 em Goiânia)

Melhores voltas: 11 (2 em Goiânia)

Posição no campeonato: 3º (20 pontos do líder, Gabriel Casagrande)

