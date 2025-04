BH Stock Festival anuncia novidades para a edição de 2025

Belo Horizonte já se prepara para se tornar novamente a capital nacional do automobilismo. No evento de lançamento do BH Stock Festival 2025, realizado na última terça-feira (8), os organizadores Sérgio Sette Câmara e Emanuel Junior apresentaram as novidades para a segunda edição do evento, que vai acelerar motores e emoções de 15 a 17 de agosto deste ano no entorno do Mineirão.

Diversas personalidades do meio político e do automobilismo marcaram presença no lançamento. O vice-governador de Minas Gerais, Mateus Simões; o secretário de desenvolvimento econômico de Belo Horizonte, Adriano Faria, o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH), Marcelo de Souza e Silva; o CEO da Vicar, Lincoln Oliveira; o Presidente da TCR South America Banco BRB, Federico Punteri; e os pilotos da BRB Stock Car Pro Series Gabriel Casagrande (atual campeão), Nelson Piquet Jr., e Arthur Gama, atraíram atenção especial do público e da mídia.

A estreia do BH Stock Festival em 2024 foi um sucesso absoluto, com um autódromo montado em plena metrópole, que concede à cidade o apelido de “Mônaco brasileira”, em alusão ao GP. O evento trouxe emoção, adrenalina, e um impacto positivo significativo para a capital mineira, com uma contribuição de R$ 250 milhões na economia do município. Além disso, gerou 4 mil empregos diretos e indiretos e, atraindo turistas de 25 estados brasileiros, proporcionou uma ocupação hoteleira de 75%.

Belo Horizonte foi projetada para o mundo, com a impressionante transmissão ao vivo para 171 países, em cinco idiomas diferentes: português, inglês, espanhol, italiano e russo. Além disso, foram credenciados mais de 260 profissionais de imprensa, de diversas partes do país, para a cobertura do evento.

O CEO da Vicar, empresa responsável pela organização da BRB Stock Car Pro Series, Lincoln Oliveira, destaca a satisfação pelo BH Stock Festival ter se tornado uma realidade.

“Eu fico feliz porque o evento aconteceu dentro de uma cidade que todo mundo acreditava que não seria possível, mas foi feito o desenvolvimento com muita competência do Júnior, do Sérgio, de toda a equipe. Conseguimos entregar um evento espetacular e tenho orgulho de estar aqui hoje, representando a categoria e, mais orgulho ainda, de saber que BH abraçou a história”, comemorou.

Para o diretor-executivo do BH Stock Festival, Emanuel Júnior, o evento trouxe benefícios imensuráveis para a economia de Belo Horizonte.

“Com a estreia bem-sucedida em 2024, vimos um impacto econômico de R$ 250 milhões e a criação de milhares de empregos. Este ano, esperamos aumentar ainda mais esses números, atraindo turistas e fomentando nossos setores hoteleiro e gastronômico. Nossa meta é seguir proporcionando um crescimento sustentável e significativo para a cidade, transformando o festival em uma verdadeira locomotiva econômica a cada edição”, pontuou.

O presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH), Marcelo de Souza e Silva, salientou o impacto positivo do evento na cidade.

“A geração de emprego, os hotéis lotados, os bares, restaurantes, a movimentação que traz comércio e serviço. Em Belo Horizonte, 72% do PIB vem do comércio e serviço e 85% dos empregos no município vêm desse setor. Então a gente precisa dessas movimentações e o BH Stock Festival é muito importante para toda essa cadeia”, pontuou.

O vice-governador de Minas Gerais, Mateus Simões, disse que a capital mineira vai se beneficiar ainda mais neste ano com a realização do evento.

“O esporte passou a fazer parte do nosso calendário e o mineiro passou a ver de uma forma muito diferente daquela que ele já vivia enquanto acompanhava apenas pela televisão. Eu tenho certeza de que esse circuito, traz não só o movimento econômico com mais de R$300 milhões de reais de injeção na economia, mas também a projeção internacional de Belo Horizonte. Esse evento vai se incorporar definitivamente ao nosso calendário”, destacou.

O secretário de desenvolvimento econômico de Belo Horizonte, Adriano Faria, que representou o prefeito Álvaro Damião, salientou que o evento já faz parte do calendário da capital mineiro.

“Para nós que participamos do evento no ano passado, podemos dizer que o ele acelera não só o carro, mas também o nosso desenvolvimento e quando falamos de desenvolvimento, falamos de emprego, atração de turistas e gente que tem paixão pelo automobilismo. Estamos de portas abertas para receber eventos desse porte”, disse.

Novidades no BH Stock Festival 2025

Emocionado, Sérgio Sette Câmara, diretor-executivo do BH Stock Festival, exaltou a importância do Prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, para o evento. O chefe do executivo municipal, falecido recentemente, foi um entusiasta da BRB Stock Car na capital mineira e passa a dar nome à etapa a cidade.

"Belo Horizonte se tornou um verdadeiro ícone do automobilismo e o BH Stock Festival projeta o município como a 'Mônaco Brasileira’. Tudo isso foi possível graças ao engajamento do nosso prefeito, que acreditou no projeto e que a realização da iniciativa seria melhor para todos. Por isso, em reconhecimento e agradecimento ao legado desta pessoa que foi essencial para que tudo isso se tornasse realidade. a etapa da capital mineira passa a se chamar Grande Prêmio Fuad Noman", anunciou.

Outra novidade importante é que, neste ano, o BH Stock Festival passa a contar com uma categoria internacional: a TCR South America Banco BRB, celebrada como a “Libertadores do Automobilismo”. O conceito TCR (sigla de Touring Car Racing, ou carros de turismo de corrida, em tradução livre) foi lançado pelo italiano Marcello Lotti em 2015.

Presente em 30 países, sua receita é utilizar os mesmos regulamentos e carros em todos os campeonatos da série, independentemente do país ou continente, possibilitando um intercâmbio internacional. Em 2024, foram realizadas 339 corridas sob o regulamento do TCR, em 30 países e quatro continentes, envolvendo 21 modelos e 12 montadoras diferentes.

Melhor estrutura

Uma das principais novidades anunciadas é o aumento das praças de alimentação, garantindo uma maior diversidade gastronômica e mais mesas e cadeiras para o público. Além disso, novas arquibancadas serão instaladas, proporcionando maior conforto para os espectadores, e um andar coberto será criado na esplanada, oferecendo uma vista privilegiada da pista.

Melhorias significativas também foram projetadas para a experiência no VIP Lounge, que agora estará posicionado próximo à Avenida Rei Pelé, e a criação do setor Varanda Norte, com piso mais próximo à pista.

Para aumentar o conforto, a esplanada contará com tendas, e melhorias na acessibilidade serão implementadas, com áreas dedicadas a Pessoas com Deficiência (PCDs). O reforço da sinalização em todo o espaço do festival também é uma prioridade, além de novos espaços destinados às marcas parceiras, proporcionando experiências exclusivas ao público.

Circuito

O BH Stock Festival apresenta um circuito emocionante, com cerca de 3200 metros, que passa pelo entorno do Mineirão e segue pelas imediações. Cerca de 7 km de gradis, 4 km de guard-rail e 3 km de blocos de concreto serão posicionados em todo o trajeto para garantir a segurança dos pilotos, equipes e público presente.

Para o piloto Gabriel Casagrande, tricampeão da BRB Stock Car, correr em Belo Horizonte é desafiador. “No circuito de rua nós ficamos o tempo inteiro no limite, tendo que andar perto do muro para andar rápido. Mas posso dizer que é prazeroso e com uma pista muito bem-feita. Estou muito ansioso para voltar esse ano, com carro novo, muito mais tecnológico do que o que a gente tinha. Espero que seja um excelente espetáculo para todo mundo, não somente para nós que vamos participar”, disse.

Com pódio na Fórmula 1 e três vitórias na BRB Stock Car, Nelson Piquet Jr elogiou o circuito. “Transformar uma cidade, ter bom asfalto, segurança e público, realmente é um desafio que nem todo mundo quer enfrentar, por isso, parabéns. Quando cheguei na cidade, no ano passado, parecia que era um minicircuito de Fórmula 1, então, realmente foi impressionante ver tudo o que aconteceu em 2024. O Brasil precisa de pistas diferentes, porque a gente tem cada dia menos autódromos. Então, ter um circuito desses faz uma diferença enorme para nós”, ressalta.

Campeão da Stock Light e estreante no grid da principal categoria do automobilismo brasileiro, Arthur Gama entende que a disputa do BH Stock Festival representará um marco na sua carreira. “Vai ser o primeiro circuito de rua que eu vou correr na minha carreira, então, com certeza vai ser um desafio muito grande. Mas, estou muito, muito feliz, ainda mais com o que vi do ano passado já que foi um evento muito grande”, disse o gaúcho de 19 anos.

