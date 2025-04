O público terá, pela primeira vez, a oportunidade de ver de perto o Mitsubishi Eclipse Cross Stock Car, modelo que marca o retorno da Mitsubishi Motors à principal categoria do automobilismo brasileiro. O novo carro será apresentado durante a abertura da temporada 2025 dos MIT Rallies, que acontece nos dias 4 e 5 de abril, em Goiânia (GO), no Centro Cultural Oscar Niemeyer.

O evento, que reunirá clientes da marca e entusiastas do universo 4x4, desta vez servirá como palco para a revelação do Eclipse Cross Stock Car, um momento aguardado por fãs da Mitsubishi e do automobilismo nacional. A presença do modelo no campeonato representa um marco para a montadora, que retorna à Stock Car após um hiato de 17 anos, reforçando sua tradição nas pistas.

A marca competiu na categoria entre 2005 e 2008, sendo representada por 37 pilotos em 48 corridas, com um histórico de 16 vitórias, 13 poles, 15 voltas mais rápidas, e 38 pódios. O auge dessa trajetória foi a conquista dos títulos de 2006 e 2007 com Cacá Bueno. Agora, a Mitsubishi volta ao grid na etapa de abertura da temporada 2025, entre 2 e 4 de maio, “vestindo” cinco equipes: Eurofarma-RC, RCM Motorsports, Scuderia Bandeiras, Blau Motorsport e Car Racing KTF, totalizando dez carros. Em Goiânia, a categoria realizará a 10ª e antepenúltima etapa, nos dias 15 e 16 de novembro.

Os novos modelos da Stock Car foram projetados no Brasil com tecnologia de ponta e produção nacional. O chassi Audace SNG01 utiliza materiais compostos como fibra de carbono, kevlar e fibra de vidro. O modelo é equipado com motor turbo de 2,1 litros e cerca de 500 cv, câmbio sequencial XTrac e suspensão independente nas quatro rodas. O volante de competição complementa o pacote de alta performance.

A conectividade é um dos grandes diferenciais da nova geração da Stock Car, com o sistema 5G fornecendo telemetria em tempo real, algo inédito no automobilismo brasileiro. O cockpit foi modernizado com um painel de novas funções e uma câmera interna 360º, que será utilizada nas transmissões das corridas e no aplicativo oficial da Stock Car, o Paddock Fan.

Além da estreia do Eclipse Cross Stock Car, o evento também será a largada oficial da temporada 2025 dos MIT Rallies, formato que une competição e experiência para seus participantes. Com a expectativa de receber mais de 3 mil pessoas, a programação inclui os tradicionais Mitsubishi Motorsports e Mitsubishi Outdoor, além do passeio Mitsubishi Experience, todos voltados para proprietários de SUVs e picapes 4x4 da marca.

Pela primeira vez, a abertura dos MIT Rallies será realizada em formato festival e estará aberta ao público. Até a data foi escolhida a dedo: o dia do 4x4 – 4 de abril. Além das competições, os visitantes poderão conhecer de perto os veículos da Mitsubishi, participar de test-drives e aproveitar uma estrutura completa com atrações musicais, experiências gastronômicas e atividades para toda a família.

A entrada no evento será gratuita, mediante resgate de ingresso e doação de 2kg de alimento não perecível, que serão destinados ao fundo social.

