A TOYOTA GAZOO Racing revelou, ao lado da Full Time Sports, o layout do Toyota Corolla Cross que será usado na Stock Car e os números de seus pilotos, João Paulo de Oliveira e Arthur Gama, para a temporada de 2025, que tem início marcado para o próximo dia 4 de maio, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo (SP).

O layout dos carros da TOYOTA GAZOO Racing seguirá semelhante ao usado em outras categorias com atuação da fabricante, como o WEC, por exemplo. Os dois Toyota Corolla Cross serão pretos, com as letras “GR” aparecendo tanto na tampa do capô quanto nas laterais. O “G” estará na cor branca, enquanto o “R” será vermelho.

Os dois pilotos da TOYOTA GAZOO Racing também já têm os seus números definidos para a temporada da mais importante categoria do esporte a motor nacional. João Paulo fará seu primeiro campeonato na Stock Car usando o número 7 em seu Toyota Corolla Cross. Gama, por sua vez, estreará na categoria estampando o numeral 9 em seu carro.

JP usou diversos números ao longo da carreira no esporte a motor. O piloto, principal nome brasileiro no automobilismo japonês, usou em determinado momento o numeral 7 em sua trajetória na “terra do sol nascente”, e voltará a usar este número agora, na temporada que marca sua estreia como titular na mais importante categoria do Brasil.

Gama, por sua vez, tem uma relação muito próxima com o número 9, que era usado pelo pai, Guga Gama, em corridas no Rio Grande do Sul. O piloto de 19 anos adotou este numeral ainda no kart e o tem como número da sorte.

“O número 9 vem desde o kart. Usei esse número por toda a minha vida e começou pelo meu pai, que usava o 9 quando corria provas de Turismo 1.4 no Rio Grande do Sul. E, por coincidência, o 9 é o meu número da sorte. Sempre tive um apreço especial por esse número”, diz Arthur Gama, que fará sua primeira temporada na Stock Car.

A temporada 2025 da Stock Car será aberta no dia 4 de maio, em Interlagos, e contará com 12 etapas ao longo do ano.

