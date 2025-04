Após cinco anos com o mesmo carro, introduzido na categoria em 2020 com a entrada do Toyota Corolla no grid, a Stock Car Pro Series vai para uma ‘nova era’, com a introdução dos SUVs Toyota Corolla Cross, Chevrolet Tracker (na vaga do Cruze) e o novo Mitsubishi Eclipse Cross a partir da temporada 2025.

Estes modelos substituem os sedans que foram ‘a cara da Stock Car’ desde a criação do campeonato, em 1979. No caso da Mitsubishi, trata-se de um retorno da fabricante japonesa à competição mais importante do País, que aposta nos SUVs e em mais tecnologia para um futuro ainda mais grandioso.

Em 2025, aliás, um novo CEO na vaga de Fernando Julianelli: Lincoln de Oliveira Bortoleto, empresário de muito sucesso com grande envolvimento no automobilismo - sendo acionista controlador da própria categoria e da equipe KTF -, além de pai de Gabriel Bortoleto, que recoloca o Brasil na Fórmula 1 em 2025.

Certas tradições, porém, não mudam: presente na categoria desde o nascimento da Stock, a Chevrolet continua no grid e mantém estrelas entre seus representantes: o tricampeão Gabriel Casagrande, vencedor da temporada passada, e o segundo colocado de 2024, Felipe Massa, vice da F1 em 2008.

Ademais, o pentacampeão Cacá Bueno, que agora é dono dos carros / vagas da equipe se associando à Scuderia Chiarelli para operação do time que terá Lucas Kohl no outro Tracker. Além deles, nomes como o tricampeão Ricardo Maurício, que vai à Cavaleiro Sports após anos e taças com a Eurofarma.

Mais mudanças…

Aliás, a Eurofarma RC do campeoníssimo comandante Rosinei Campos, o Meinha, chega a 2025 bem diferente: depois de várias temporadas de Chevrolet, a equipe agora competirá de Mitsubishi e, na vaga de Maurício e Daniel Serra, o promissor Gaetano di Mauro e Felipe Fraga, mais jovem campeão da Stock.

O tricampeão Serra, por sua vez, parte para a Blau / Pole Motorsport, também de Mitsubishi. E a montadora que retorna à Stock Car é outra que terá ex-pilotos da Fórmula 1 como representantes: o primeiro deles é Ricardo Zonta, que continua na RCM Motorsport e estará a bordo do Eclipse Cross.

O segundo é Nelsinho Piquet, que chegou a ter renovação com a Cavaleiro Sports anunciada, mas, em reviravolta, vai para a Scuderia Bandeiras. Primeiro campeão da Fórmula E, Piquet aposta num time recém-criado e terá um rosto novo na Stock como companheiro: Vicente Orige, que ‘fecha’ a segunda dupla da Scuderia Bandeiras, de Mitsubishi. A primeira, que terá maquinaria da Chevrolet, é composta pelo dono da equipe, Átila Abreu, e Enzo Elias.

O outro ex-F1 do grid representará a Toyota: Rubens Barrichello, bicampeão da Stock e que segue representando a Full Time, mas agora na Full Time Cavaleiro -- em 2025, 'Rubinho' não terá o filho Dudu Barrichello ao seu lado, com Dudu indo ao Mundial de Endurance (WEC) pela Aston Martin na classe GT3.

Dança das cadeiras por todo o grid

O Motorsport.com soube que o companheiro de Rubens será o veterano Denis Navarro, que deve ter seu retorno à Stock oficializado em breve, enquanto a outra dupla da Full Time tem notícias igualmente importantes já confirmadas.

A primeira é a chegada de JP de Oliveira, astro brasileiro que brilhou no automobilismo japonês por muitos anos, e a segunda é protagonizada pelo novato Arthur Gama, campeão da Stock Light que agora vai à categoria principal. Como apurou a reportagem, todo o grid de 2025 está definido, conforme abaixo:

EQUIPE CarRO PILOTOS Chiarelli Tracker Cacá Bueno - 0 Lucas Kohl - 95 Crown Racing Corolla Cross Júlio Campos - 4 Arthur Leist - 81 TMG Tracker Rafael Suzuki - 8 Felipe Massa - 19 Eurofarma-RC Eclipse Cross Gaetano di Mauro - 11 Felipe Fraga - 88 RCM Eclipse Cross Ricardo Zonta - 10 Bruno Baptista - 44 A.Mattheis Vogel Tracker Lucas Foresti - 12 Gabriel Casagrande - 83 Blau Eclipse Cross Allam Khodair - 18 Daniel Serra - 29 Scuderia Bandeiras Tracker Enzo Elias - 73 Átila Abreu - 51 Eclipse Cross Nelsinho Piquet - 33 Vicente Orige - 444 Cavaleiro Tracker Guilherme Salas - 85 Ricardo Maurício - 90 Full Time Corolla Cross JP de Oliveira - 7 Arthur Gama - 9 Full Time Cavaleiro Corolla Cross Denis Navarro - 5 Rubens Barrichello - 111 Ipiranga Corolla Cross Thiago Camilo - 21 César Ramos - 30 Car Racing Corolla Cross Zezinho Muggiati - 38 Rafa Reis - 301 Car Racing KTF Eclipse Cross Gianluca Petecof - 101 Felipe Baptista - 121

MAX vem para o PENTA ou VITÓRIA É OCASIONAL? Bortoleto VÍTIMA, Ferrari DEVENDO! Fred Sabino, da Band

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Max vem para o penta ou vitória é OCASIONAL? Bortoleto vítima, Ferrari devendo! Fred Sabino, da Band

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!