Em 2025, a equipe Eurofarma-RC completa 20 anos na Stock Car, um marco histórico que se dá, justamente, no momento em que a maior competição de automobilismo da América Latina passa por mudanças significativas em toda a sua estrutura, talvez a maior desde a troca dos antigos opalas de rua pelos bólidos de corrida.

Para comemorar, a Eurofarma-RC aposta no layout clássico, com o fundo predominantemente amarelo e detalhes em azul, cores da farmacêutica patrocinadora da RC Competições desde 2005. “Essa é a parceria mais longeva da história da Stock Car, e todos optamos pelo layout mais clássico, super reconhecido de quem acompanha a categoria, e que remete à história de sucesso também nas pistas”, explica Rosinei Campos, chefe da equipe Eurofarma-RC.

Aa trajetória da equipe foi marcada por oito títulos de pilotos, sendo dois com Cacá Bueno, dois com Ricardo Maurício, três com Daniel Serra e um com Max Wilson, e os layouts sempre se destacaram pelo fundo “amarelo Eurofarma”, numa clara associação da cor secundária do logotipo da marca que reforça a imagem do patrocinador. Algumas temporadas ganharam destaques inovadores, como em 2015, quando o layout foi inspirado nas formas geométricas do holandês Cornelis Escher, ou em 2017, quando a parte traseira do carro foi “tatuada” com imagens das mãos de toda a equipe e familiares dos pilotos. O tema naquele ano era “juntos somos mais fortes” e marcava a chegada de um terceiro carro, com a vinda de Daniel Serra. “Lembro do dia em que todos tatuaram a mão com tinta guache em um papel, depois escaneamos e a imagem digital foi usada na arte do carro. Queríamos mostrar que, não só o carro, mas tudo que envolve a equipe, contava a colaboração de muitas mãos”, recorda Luiz Campos, engenheiro da equipe e responsável pelas pinturas.

No mesmo ano, a Eurofarma surpreendeu todo o autódromo ao surgir na etapa do Velocittà, em Mogi Guaçu, com o carro totalmente branco e sem nenhuma marca. A estratégia fazia parte de uma campanha de marketing estrelada por Claudia Leitte, do lançamento de um produto indicado para combater a intolerância à lactose, o Perlatte. A campanha recebeu o prêmio Effie Awards em criatividade e o troféu de prata na categoria Eficácia no El Ojo, primeiro festival internacional de comunicação da América Latina.

Em 2025, estarão no cockpit dos “amarelinhos” mais cobiçados da categoria, os pilotos Felipe Fraga com o número 88 e Gaetano di Mauro com o número 11. “A pintura do carro também nos ajuda a comunicar com o público, conectar com os fãs da equipe e do automobilismo. Estou muito feliz em guiar pela primeira vez o carro amarelo da equipe Eurofarma”, diz Felipe Fraga. “Eu sempre sonhei com esse momento e agora ele chegou, quero muito que a temporada comece logo para acelerar esse carro que é tão emblemático pra mim”, diz Gaetano di Mauro.

O modelo do carro usado na época da estreia da Eurofarma na Stock Car era de chassi tubular, projetado por Edgardo Fernandez, com carenagem de fibra de vidro da marca Mitsubishi Lancer e motor importado dos EUA, um V8 com 5454 cc, quer foi usado até o final da temporada de 2008. Em 2009, com a saída da Mitsubishi do grid, a equipe ganhou a carenagem do Chevrolet Astra, e houve também mudança do chassi para o tubular padrão Stock Car, projetado por Gustavo Lehto. No ano em que completa 20 anos de pista, a Eurofarma-RC volta para a Mitsubishi, agora no SUV Eclipse Cross, e um carro totalmente novo, o modelo Audace SNG01, com 500cv, quatro cilindros, 2,1 litros turboalimentado, com 16 válvulas e injeção eletrônica. Os carros vem com muita tecnologia aportada, incluindo câmeras 360° interna, com transmissão ao vivo para o público.

A etapa de estreia da nova temporada da Stock Car está marcada para os dias 3 e 4 de maio, em Interlagos.