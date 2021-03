Uma das novidades no grid da Stock Car em 2021 é a equipe Pole Motorsport, chefiada pelo renomado engenheiro Joselmo Barcik, o “Polenta”. Ele parte para voo solo depois de décadas de conquistas ao lado do mítico Rosinei Campos, o “Meinha”.

E em sua jornada de estreia, a nova equipe terá o nome Shell V-Power, carregando como patrocinadora principal a marca que é maior investidora no esporte a motor no Brasil e no mundo.

Com sede em Curitiba, a Shell V-Power acelera seus preparativos desde dezembro de 2020. O time passou por rápida estruturação e tem sido semanalmente visitado pelos pilotos Átila Abreu e Galid Osman.

O titular do Chevrolet Cruze #28 inclusive já fez sua posição de banco para a temporada.

“Todo profissional envolvido no esporte a motor ambiciona competir com a marca Shell como patrocinadora”, comentou Polenta. “Levar essas cores é uma chancela de competência, uma vez que a marca tem em seu DNA o envolvimento com motorsport e sempre associada a organizações de altíssima performance. É motivo de orgulho e ao mesmo tempo um formidável desafio para nossa equipe estrear na maior categoria do Brasil com Shell V-Power como seu nome oficial. Temos dois pilotos vencedores e esperamos conseguir colocar o Átila, o Galid e naturalmente a Shell na posição de protagonismo que merecem.”

“Além do currículo do Polenta falar por si, no ano passado, pudemos acompanhar de perto a excelência de seu trabalho na organização do Rosinei Campos”, disse Vicente Sfeir, gerente de motorsport e patrocínio da Raízen. “A Shell acredita muito em seu potencial e dará todo suporte necessário para o desenvolvimento da nova equipe. Átila e Galid são pilotos experientes, ambos com histórico de poles e vitórias na Stock Car. Confiamos muito no potencial da nova estrutura organizada em Curitiba. A marca Shell não poderia estar mais bem representado na Stock Car em 2021.”

