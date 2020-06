Bruno Baptista diz que novo carro da Stock Car tem menos downforce e é mais barulhento

Depois de ser diagnosticado com coronavírus em meados de março, Bruno Baptista fez seu primeiro treino no Autódromo Internacional de Curitiba, onde pôde avaliar seu estado físico atual e também o próprio desempenho do novo Toyota Corolla, que utilizará na temporada 2020 da Stock Car.

O carro tem chassi monobloco, motor V8 6.8 movido a etanol, capaz de render 460 cv de potência e torque de 61,2 kgfm em utilização normal e até 550 cv e torque de 71,4 kgfm com o “push to pass” (botão de ultrapassagem acionado).

Equipado com câmbio de dupla embreagem, seis marchas sequenciais e automatizadas, com trocas feitas manualmente por meio de borboletas atrás do volante, o Toyota Corolla agradou o jovem piloto nos três treinos de 40 minutos que fez ao longo do dia na pista paranaense, que terminou praticamente no final do dia.

“Gostei do novo carro, mas como ficou propositadamente com menor carga aerodinâmica (downforce), em relação ao da temporada passada, a sua pilotagem ficou mais arisca. Ou seja, certamente vai dar mais trabalho para os pilotos e a própria equipe para encontrar a melhor aerodinâmica possível entre as retas e curvas de qualquer circuito”, adiantou.

Baptista também achou que o público vai gostar mais das corridas deste ano porque o carro está mais barulhento: “É claro que isso só depois mesmo que for liberada a entrada de pessoas nos autódromos. Acredito e torço para ser o mais breve possível, para que todos voltem a sentir a mesma emoção que eu tive ontem ao entrar com o meu Toyota na pista”.

Na pista, todos os integrantes da equipe utilizaram máscaras pela primeira vez num treino de Stock Car. Para o piloto, a utilização do importante acessório contra a Covid-19 não atrapalhou em quase nada.

“Já estou tão acostumado a usar máscara, que agora até estranho a falta dela quando entro na pista para treinar”, revelou o piloto. Bruno aproveitou para elogiar os organizadores da Stock dizendo que “este primeiro treino foi tão bem administrado em relação às regras contra o coronavírus, que não tenho dúvida que farão de tudo para os envolvidos no trabalho da primeira corrida ficarem totalmente imunes”.

Bruno Baptista formará dupla com Ricardo Zonta, piloto da Shell, na RCM, que tem um dos comandantes mais laureados na Stock Car, Rosinei Campos, o Meinha.

