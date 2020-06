Após se recuperar da Covid-19, Baptista aprova volta da Stock Car em julho

A maior categoria do automobilismo brasileiro, a Stock Car, deve finalmente iniciar a temporada 2020 no dia 5 de julho, com a etapa do Velo Città, em Mogi Guaçu. O campeonato será especial, já que voltará a ser multimarca, com batalhas entre Chevrolet e Toyota.

Nesta semana, algumas equipes se dividiram em alguns autódromos pelo Brasil para um primeiro teste, seguindo uma série de protocolos impostos por órgãos de saúde e a CBA.

Bruno Baptista, piloto da RCM, foi acometido pelo coronavírus em março, chegando a relatar que teve 40% de seu pulmão comprometido quando estava no auge da doença. Em entrevista exclusiva ao Motorsport.com, o piloto paulistano aprovou as medidas tomadas nesta semana.

“Para mim, todos os protocolos que o Ministério da Saúde passou para a Vicar foram bons. Nós tomamos até mais cuidado do que o necessário, em relação ao número de pessoas por metro quadrado, o uso do shield (máscara protetora de acrílico), na hora do almoço cada um foi para o seu canto para comer, entre outras coisas. Acho que nós respeitamos isso e mostramos para todo mundo que dá para ter corrida. Em julho, se o Brasil estiver melhor em questões de vagas de leitos e ocupação hospitalar, não tem o porquê de não ter corrida.“

“A Stock Car é um exemplo para outros esportes. Acho que se a gente seguir todos os protocolos, como seguimos nesse primeiro treino, não tem motivo de não ter corrida em julho. Não vejo problema algum.”

Curitiba melhor que Velopark

A Stock ainda tem uma data aberta para o campeonato de 2020, no dia 8 de novembro. Recentemente, o CEO da categoria, Carlos Col, disse com exclusividade ao Motorsport.com que Curitiba poderia voltar ao calendário nesta data e que caso não dê certo, Mogi receberia uma segunda etapa no ano.

Nesta semana, a Eurofarma, RCM e KTF fizeram seus testes na capital paranaense e se depender de Bruno Baptista, o local pode voltar a receber a Stock com tranquilidade.

“O Autódromo de Curitiba, para mim, é melhor que vários que corremos atualmente na Stock Car. O Velopark é um deles. Para mim, o Velopark não tem capacidade de receber a Stock Car. Corremos lá porque é a opção do sul. Mas Curitiba é bem melhor que o Velopark e outros autódromos, como Londrina também.”

