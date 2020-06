Depois de correr o risco de ficar de fora da temporada 2020 da Stock Car, a presença de Cacá Bueno está garantida na principal categoria do automobilismo nacional. O pentacampeão da Stock anunciou que vai correr com uma nova equipe, a iCarros-ACDelco Crown Racing.

Em essência, Cacá competirá na temporada completa deste ano com a mesma equipe técnica qual competiu nos últimos três anos, mas agora com novos patrocinadores e em carro único.

“O ano de 2020 tem sido desafiador para todo mundo, talvez o mais difícil em todos os sentidos para muita gente e para mim não foi diferente", disse Cacá. "Nunca tive dúvidas e sempre acreditei que estaria no grid da Stock Car e por isso estou muito grato a iCarros, ACDelco e Red Bull, três empresas com a qual já tenho uma história incrível de apoio e que se unem neste novo projeto na Crown Racing”, explica Cacá que correrá com o Chevrolet Cruze nesse ano.

“Estou muito feliz em voltar a representar a ACDelco nas pistas, lembrando que em meu primeiro ano na Stock Car, em 2002, eles me procuraram para iniciar uma parceria de muito sucesso. Juntos conquistamos diversas vitórias e três vices. Por isso, quero que neste retorno a gente traga o título que faltou naqueles anos. Já iCarros está comigo em todas minhas plataformas de corrida, do Trofeo Linea, Porsche, Jaguar iPace eTrophy e iniciando já desde o ano passado a entrada na Stock Car. Por fim, a Red Bull e eu temos uma relação de 16 anos de incrível relação, talvez uma das parcerias mais longas do esporte no Brasil", completou Cacá.

A ACDelco comentou a criação da nova equipe: "Nossa história de parceria com Cacá (Bueno) começou em 2002 com seu primeiro ano na Stock Car. Sempre valorizamos seu talento e agora, depois de tanto sucesso alcançado, é um grande orgulho para nós poder voltar a estar com ele nas pistas", disse Jorge Maiquez.

Cacá passou por um momento de incertezas no começo do ano, chegando a afirmar que, caso a Stock começasse no final de janeiro / começo de fevereiro, não estaria no grid.

"Tenho excelentes conversas com novos patrocinadores. Estamos trabalhando para ficar, mas a realidade é de que, se a corrida fosse nesse final de semana, eu não estaria no grid. Se a corrida fosse semana que vem, eu não correria na Stock Car", disse Cacá em janeiro em entrevista exclusiva ao Motorsport.com.

Naquela ocasião, o piloto explicou todos os problemas que enfrentava no momento que poderiam inviabilizar sua participação na temporada 2020 da Stock Car, que tem, como principal novidade, a introdução do Toyota Corolla ao lado do Chevrolet Cruze.

O problema maior que o pentacampeão da categoria enfrentava à época era a situação de seu contrato com a Cimed, que anunciou que deixaria de ter uma equipe própria para a temporada 2020, preferindo focar no apoio a Felipe Fraga no exterior. A empresa confirmou que continuaria presente na categoria, mas apenas como patrocinadora.

Já Cacá viu sua situação tornar-se incerta, já que ainda tinha mais dois anos de contrato com a equipe. "A única questão minha com o João no decorrer do ano de 2019 era essa: ter uma posição um pouco mais firme sobre isso. Se fica ou se sai", disse.

Mas, com o passar dos meses, a situação do piloto foi melhorando. Em live feita com a equipe do Motorsport.com no início de abril, ele disse que já estava tudo certo para correr em Goiânia, mas a pandemia paralisou seu cronograma.

"Existe um comprometimento verbal, mas, caso haja uma volta, não posso afirmar que vou estar no grid. Vai depender do novo calendário, do novo planejamento e dos patrocinadores falarem: 'Cacá, a gente está junto e vamos retomar de onde a gente parou'", disse Cacá.

A estreia do novo carro de Cacá Bueno na Stock Car deve acontecer ainda neste mês em teste privado da equipe Crown Racing. O calendário 2020 da categoria deve ter 12 etapas e deve ser oficializado ainda em junho.

Confira quem foram os campeões da Stock Car entre 2010 e 2019:

