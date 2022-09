Carregar reprodutor de áudio

Bruno Baptista correrá atrás de medalhas para o Brasil no último fim de semana de outubro. Quinto colocado no campeonato da Stock Car, o piloto paulista de 25 anos de idade é o representante brasileiro nas categorias de GT do FIA Motorsport Games.

Bruno irá pilotar uma Mercedes AMG GT3 preparada pela tradicional equipe Akkodis ASP, organização com sede na França e que acumulou 34 campeonatos e 22 vice-campeonatos desde sua criação em 1999 - a maioria deles em eventos de primeira linha para carros de Gran Turismo, como o Blancpain GT Series e as 24H de Spa.

A Mercedes AMG GT3 é equipada com motor V8 de 6.2 litros e 32 válvulas, gerando 550 HPs. Equipado com câmbio sequencial de seis marchas, o carro de 1.285 kg avança de 0 a 100 km/h em 3.9s e atinge 290 km/h como velocidade máxima.

O piloto paulista vai disputar duas categorias no evento: GT Sprint e GT Cup, esta em dupla com seu pai, Adalberto Baptista. Bruno já correu em Paul Ricard em 2016, quando disputou o campeonato da F-Renault Eurocup. Abandonou a primeira corrida e terminou em 14º a corrida principal, vencida pelo britânico Lando Norris.

A categoria GT Sprint terá dois treinos livres, um quali e uma prova de 60 minutos para determinar o campeão do FIA Motorsport Games. Já a GT Cup terá dois treinos livres, dois qualis (um para cada piloto da dupla), duas corridas classificatórias e uma corrida final. As três provas da GT Cup terão pelo menos 60 minutos de duração, com pit-stop entre os minutos 25 e 35 para troca de pilotos.

Lançado pela entidade máxima do esporte a motor com o conceito de reunir talentos de variadas modalidades do esporte a motor representando seus países e correndo por medalhas de ouro, prata e bronze, o FIA Motorsport Games realiza em Marselha sua segunda edição. A primeira, mais modesta, aconteceu na pista italiana de Vallelunga em 2019. Neste ano serão 17 modalidades em disputa, com a expectativa de mais de 80 países representados entre os dias 26 e 30 de outubro.

“Estou muito motivado em correr o FIA Motorsport Games”, disse Bruno Baptista. “Será uma grande experiência defender nas pistas a bandeira da delegação brasileira, ainda mais correndo por uma equipe extremamente profissional e com um carro como a Mercedes AMG GT3. Temos feito um ano fantástico na Stock Car e voltar a participar de um evento internacional com o inovador conceito olímpico será muito legal. A vida inteira eu corri por troféus e agora vamos tentar conquistar medalhas”, concluiu.

