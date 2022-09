Stock Car abre leilão e venda de ingressos

Carregar reprodutor de áudio

Já se encontram a venda os ingressos para a nona etapa da Stock Car Pro Series, em Santa Cruz do Sul, cidade localizada a 155 km de Porto Alegre. A prova será realizada no fim de semana de 23 a 25 de setembro.

Os interessados poderão adquirir as entradas no site Sympla, acessado neste link (https://bileto.sympla.com.br/event/76360/d/157197/s/1047832). A categoria também anunciou, em parceria com o site Play for a Cause, o leilão beneficente em favor das crianças do Instituto Ingo Hoffmann.

Ingressos

As entradas para a nona etapa serão válidas para sábado e domingo e darão acesso ao camping e às arquibancadas. Haverá bilheteria no local nos dias 23, 24 e 25 de setembro, sempre sujeito à disponibilidade dos ingressos. O valor inicial é de R$ 55 (meia entrada).

Será permitido o ingresso de menores de dois a 17 anos, acompanhados pelos pais ou responsável legal, sendo obrigatória a apresentação do documento original com foto e assinatura do termo de responsabilidade para menores. Menores de dois anos não terão acesso ao evento.

Outras informações, como a portabilidade de alimentos e protocolo sanitário, estão na página do Sympla. O acesso principal ao Autódromo Internacional de Santa Cruz do Sul se dá pela Rodovia BR-471, s/n, São José da Reserva, Santa Cruz do Sul.

Leilões beneficentes

Com abertura dos lances nesta quarta-feira (14) e término uma semana depois, dia 21, às 19h, o primeiro leilão vai oferecer ao dono do maior lance uma volta rápida no carro da Blau Motorsport, uma das equipes mais tradicionais da Stock Car e que conta Allam Khodair e Diego Nunes.

Já o segundo leilão, que terá lances válidos no mesmo período, colocará o fã direto no pódio para entregar o troféu para um dos três primeiros colocados da etapa de Santa Cruz do Sul, com transmissão ao vivo para todo o Brasil.

Além dos dois leilões de experiência acima, haverá mais um pleito, valendo um item exclusivo: a réplica do troféu de vencedor da etapa de Santa Cruz do Sul. A peça, assinada pela Zanoello, traz no seu desenho uma homenagem ao Rio Grande do Sul. Para este leilão, os lances serão abertos nesta quarta-feira e ficarão disponíveis na plataforma até 19h de 29 de setembro.

Para participar dos três pleitos é preciso acessar o link (https://play.foracause.com.br/stock-car), onde estão destacadas todas as instruções.

Confira a programação para a etapa de Santa Cruz do Sul:

Quinta-feira, 22 de setembro:

09h00 – Copa HB20 – Treino Extra 1

11h20 – Copa HB20 – Treino Extra 2

13h40 – Copa HB20 – Treino Extra 3

15h50 – Copa HB20 – Treino Extra 4

Sexta-feira, 23 de setembro:

08h30 – Stock Series – Shakedown

08h50 – Copa HB20 – Shakedown

09h15 – Stock Series – Treino Livre 1

10h00 – Copa HB20 – Treino Livre 1

11h40 – Stock Series – Treino Livre 2

12h20 – Copa HB20 – Treino Livre 2

13h50 – Stock Series – Treino Livre 3

14h35 – Copa HB20 – Treino Livre 3

16h10 – Stock Series – Classificação

16h30 – Copa HB20 – Treino Livre 4

Sábado, 24 de setembro:

07h50 – Stock Car – Shakedown

08h10 – Stock Car – Treino Livre 1

09h45 – Copa HB20 – Classificação

11h00 – Stock Car – Treino Livre 2

12h35 – Stock Series – Corrida 1 (30 minutos + 1 volta)

14h15 – Stock Car – Classificação

15h45 – Copa HB20 – Corrida 1 (25 minutos + 1 volta)

Domingo, 25 de setembro:

09h50 – Copa HB20 – Corrida 2 (25 minutos + 1 volta)

14h10 – Stock Car – Corrida 1 (30 minutos + 1 volta)

14h50 – Stock Car – Corrida 2 (30 minutos + 1 volta)

16h15 – Stock Series – Corrida 2 (30 minutos + 1 volta)

