Cinco vezes campeão da Stock Car, Cacá Bueno disputa sua última etapa a bordo do carro da KTF Sports neste final de semana, no Autódromo de Interlagos, na capital paulista.

Após a realização dos treinos livres desta sexta-feira (13), o piloto agradeceu os dois anos de trabalho em parceria com o time.

“Eu queria agradecer os dois anos de trabalho da KTF Sports comigo. Eu não tenho a menor dúvida que em nenhum momento faltou empenho e dedicação. A gente tentou tudo o que podia e tivemos momentos realmente bons, como foi em Belo Horizonte neste ano. E também foi em algumas outras etapas, como em Cascavel ano passado e também em alguns outros finais de semana”, disse Cacá.

Cacá ainda não revelou os próximos planos para a sequência da carreira e pretende finalizar o trabalho com o time da melhor forma possível nesta rodada dupla com o Chevrolet Cruze número 0.

“Nós sempre tiramos algo de aprendizado por onde a gente passa. Estou indo por uma caminhada diferente. O motivo da minha saída é por fazer algo completamente diferente do que eu vinha fazendo nos últimos anos. Por enquanto é isso. Por enquanto o que a gente pode falar é agradecer a KTF Sports. Desejo muito sucesso para ela com seus pilotos para o futuro. Deixo amigos aqui e sem dúvida nenhuma torcerei por eles”, completa Cacá.

A programação da Stock Car segue neste sábado com a classificação a partir das 9h30 e a primeira corrida está prevista para 16h no mesmo dia. A Super Final será encerrada no domingo, a partir das 14h, com a segunda prova. Band, Sportv e Motorsport.tv Brasil transmitem ao vivo.

