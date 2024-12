Enzo Elias iniciou em altíssimo estilo o fim de semana de despedida dos carros modelo sedan da Stock Car. O brasiliense foi o mais veloz do segundo treino livre do dia em Interlagos, estabelecendo 1:38s693 em sua melhor passagem com o Toyota Corolla #28.

A marca é 0.107s mais veloz que o recorde anterior em treinos, estabelecido por Cesar Ramos em 22 de agosto de 2020.

A jornada em Interlagos marca o fim de uma era, iniciada justamente em 2020. Após cinco temporadas de muita disputa com carros sedan, a maior categoria do Brasil terá SUVs em 2025. Com os carros da geração atual, Enzo estreou com vitória em corrida de dupla disputada com Galid Osman em São Paulo na temporada 2022. Ele também conquistou sua primeira vitória como titular da categoria, neste ano, na primeira prova da história da Stock Car em solo uruguaio.

Depois de passar o ano todo entre os dez melhores da classificação, Enzo espera coroar seu segundo ano completo na categoria com mais uma vitória em São Paulo. Ele tem amplo histórico do conquistas na capital paulista, com múltiplos campeonatos levantados na Porsche Cup.

O sábado da Grande Final da Stock Car terá o quali a partir das 9h40 e a corrida sprint com início às 16h. A última prova da história da geração dos carros 2020 na categoria acontece no domingo, com largada prevista para 14h30.

“Até agora tudo correu bem e o caminho que escolhemos se mostrou correto. A gente veio evoluindo o carro desde o treino 1 e a liderança no fim do dia é fruto de muito trabalho. Fizemos várias simulações antes da etapa, mas o que vale é colocar na pista e entregar o desempenho e isso aconteceu nesta sexta. Estou muito feliz com o rendimento do carro e tenho objetivo de buscar a pole e mais uma vitória, para encerrar o campeonato da melhor maneira possível", declarou Elias.

Di Grassi NA LATA: F-E, Bortoleto X Hulk, DÚVIDA sobre HAMILTON e Ferrari, título de MAX à la Piquet

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #312 - Ricardo Molina: estreia de Bortoleto na Sauber, RISCO de Hamilton, FRAGILIDADE de Lando

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!