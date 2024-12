A Super Final da Stock Car em Interlagos teve uma mudança de última hora no grid. Passando mal, Marcos Gomes teve sua participação na etapa vetada, com Bruna Tomaselli sendo convocada para substituí-lo de última hora na KTF.

Gomes chegou a estar em Interlagos nesta sexta-feira e disputou o TL1 mas, com intoxicação alimentar, acabou indo embora para buscar atendimento médico. Segundo a assessoria da KTF, o piloto paulista precisou tomar soro, mas já se sente melhor,

Tomaselli, que já correu na W Series e que hoje está na Stock Series, faz parte da KTF Academy e, por isso, foi convocada para substituir Gomes, recebendo a notícia durante os treinos da etapa final da temporada 2024 da Series.

"Primeiro muito feliz, né?", disse Tomaselli em entrevista ao Motorsport.com. "Poder estrear na Stock Car Brasil. A gente vem trabalhando bastante para isso, sendo piloto da KTF Academy também. Estou com eles desde o ano passado".

Bruna falou sobre como veio o convite, e como foi seu primeiro contato com o carro da Stock, já no segundo treino livre da Super Final.

"Foi bem de última hora. Eu saí do treino da Series e já vim aqui para a Stock, provar banco, pedal. Vim para substituir o Marcos que, infelizmente, passou mal. Mas espero poder fazer um belo trabalho no fim de semana, representar bem a KTF, e o principal é aprender bastante".

˜Hoje foi meu primeiro contato com o carro. Só tenho esse treino e amanhã vamos direto para o quali. Acho que o principal é aprender bastante com o carro".

"Foi meio do nada. O Marcos Gomes veio hoje de manhã, mas já não estava muito bem pro treino e foi embora. Durante o treino da Series, o pessoal me avisou e eu vim direto, com capacete e tudo. Agora vou ficar focada aqui na Stock Car, o Leo Reis vai correr no meu lugar na Series".

Com dois anos de experiência na Series, a catarinense destacou as principais diferenças entre os carros das duas categorias.

"Tem muita diferença. O principal eu acho que é a potência, além do carro mais pesado. As reações são diferentes, o freio é diferente. Então a gente teve pouco tempo para [conhecer] isso. Tive 30 minutos no treino aí pra conseguir me adaptar o máximo que eu podia. Os engenheiros também me briefaram bastante. Fomos conversando durante a sessão também".

"Claro que a Series me deu uma boa bagagem. Esse é o meu segundo ano lá, e me deu uma boa bagagem para entender como que tudo funciona. Acho que o principal mesmo agora é me acostumar e ganhar quilometragem com o carro, para entender cada vez mais".

