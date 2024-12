A Stock Car Pro Series finalizou a sexta-feira em Interlagos com o segundo treino livre da Super Final. E em uma sessão das mais apertadas, com diversas trocas de liderança nos minutos finais, foi Enzo Elias quem terminou na ponta, apenas 0s001 à frente de Gui Salas.

A sessão da tarde desta sexta-feira correu sem maiores problemas ao longo de sua hora de duração, com o grid dividido em dois grupos de 30 minutos cada.

Com a pista melhorando de condição no final, os pilotos do Grupo 2 mostraram forças, preenchendo o top 6 da classificação. Enzo Elias foi o mais rápido com 01min38s693, apenas 0s001 à frente de Gui Salas. Candidato ao título melhor colocado na sessão, Felipe Massa foi o terceiro, a 0s053, com Thiago Camilo em quarto a 0s087 e Daniel Serra completando o top 5. O atual campeão, Gabriel Casagrande, foi o sexto colocado.

A Stock Car Pro Series volta à pista amanhã para mais duas sessões. Às 9h40 acontece a classificação, antes da corrida sprint, às 16h40. Você acompanha toda a ação ao vivo na Motorsport.tv Brasil.

Confira o resultado do TL2 da Stock Car em Interlagos (top 15):

1 - Enzo Elias

2 - Gui Salas

3 - Felipe Massa

4 - Thiago Camilo

5 - Daniel Serra

6 - Gabriel Casagrande

7 - Júlio Campos

8 - Ricardo Zonta

9 - Gianluca Petecof

10 - Arthur Leist

11 - Bruno Baptista

12 - Dudu Barrichello

13 - Gaetano di Mauro

14 - Rafael Suzuki

15 - Átila Abreu

Di Grassi NA LATA: F-E, Bortoleto X Hulk, DÚVIDA sobre HAMILTON e Ferrari, título de MAX à la Piquet

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #312 - Ricardo Molina: estreia de Bortoleto na Sauber, RISCO de Hamilton, FRAGILIDADE de Lando

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Di Grassi NA LATA: F-E, Bortoleto X Hulk, DÚVIDA sobre HAMILTON e Ferrari, título de MAX à la Piquet

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #312 - Ricardo Molina: estreia de Bortoleto na Sauber, RISCO de Hamilton, FRAGILIDADE de Lando

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!