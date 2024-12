O grid da Super Final da Stock Car Pro Series vai passar por uma mudança de última hora. Marcos Gomes passou mal nesta sexta-feira e, após o segundo treino livre, será substituído na KTF Sports por Bruna Tomaselli.

O campeão de 2015 foi vetado da disputa da Super Final após passar mal e, com isso, a catarinense de 27 anos foi chamada para substituí-lo, garantindo sua estreia na principal categoria do automobilismo brasileiro, acelerando o Chevrolet Cruze #97.

Bruna, que corre na Stock Series representando a Garra Racing Team, possui ampla experiência nas pistas. A competidora acelerou em diversas categorias de endurance e fórmula, incluindo a W Series, categoria pioneira no apoio ao desenvolvimento de pilotos mulheres, onde competiu até 2022.

Com o apoio da KTF Academy, Tomaselli estreou em 2023 na divisão de acesso à Stock Car e logo mostrou evolução depois de fazer a transição dos monopostos para os carros de turismo. Nesta temporada, Bruna conquistou seu primeiro pódio com o terceiro lugar no desfecho da etapa de Cascavel.

“Sempre foi um sonho correr na Stock Car, é a maior categoria do Brasil! Fico muito feliz pela oportunidade de acelerar neste final de semana e vou dar o meu melhor para representar muito bem o Marcos enquanto ele se recupera. Agradeço à equipe pela oportunidade e desejo melhoras a ele, vou cuidar bem do carro!”, comentou.

