Pelo 20º ano seguido, a Stock Car terá Cacá Bueno no grid da maior categoria do automobilismo brasileiro. A equipe iCarros-ACDelco Crown Racing apresentou nesta segunda-feira o1º) o layout do carro de 2021, confirmando a presença do pentacampeão no grid deste ano.

“Estou muito feliz em confirmar meu 20º ano consecutivo na maior categoria do Brasil. Agradeço demais a toda equipe por mais uma temporada completa na Stock Car. De 2020, mantivemos apenas o nome: o time foi totalmente reestruturado, agora apenas com dois carros, e trazendo reforços de peso na área técnica”, disse o pentacampeão.

O novo desenho mantém boa parte da identidade visual do carro de 2020, com a cor azul predominante: “Este será meu 20º ano seguido na Stock Car, um marco em minha carreira, e é ótimo estar com parceiros de longo prazo e também trazendo novamente o Itaú, com o qual conquistamos o tricampeonato no Trofeo Linea, e a entrada da Moss, que é a maior plataforma de crédito de carbono do mundo”, comentou Cacá.

Para 2021, outra novidade foi anunciada na última sexta. A Crown Racing passa a ter como sede o Autódromo Velocitta, em Mogi Guaçu, interior de São Paulo. Com isso, o time passa a ser a única equipe a ter sua estrutura integrada a um autódromo.

“Sem dúvida, teremos um conceito inédito em todo o Brasil e diferenciado mesmo se analisarmos outras grandes categorias internacionais. Vamos estar perto dos fornecedores, dos clientes, patrocinadores e vamos ter muitas novidades relacionadas ao time pelo fato de estarmos instalados dentro um dos mais modernos autódromos da América Latina”, explicou.

