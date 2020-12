Stock Car: Cesar Ramos celebra primeiro dia na frente em Interlagos: “muito feliz”

Cesar Ramos conquistou suas duas primeiras poles em Interlagos, na segunda e terceira etapas e também começou muito bem a jornada para o fim de semana, em que a Stock Car realiza a grande decisão do campeonato no mesmo circuito.

O piloto da Ipiranga Racing cravou 1min40s147, a 0s362 de Diego Nunes, o segundo colocado.

“Estou muito feliz de começar bem aqui em Interlagos novamente. A gente fica confiante quando o carro já desce do caminhão rápido. Testei o carro com pneus novos e ele reagiu muito bem. O Thiago fez outro trabalho e creio que o cruzamento de informações vai fazer nossa equipe ter um carro rápido em todas as circunstâncias”.

O outro representante da Ipiranga Racing, Thiago Camilo, atual líder do campeonato, foi o 13º colocado, mas mesmo assim viu a sessão bastante "produtiva".

“Foi uma sexta-feira bastante produtiva. O carro mostrou ótimo desempenho em todas as situações testadas. Quanto ao pack1 da Toyota, como as etapas anteriores foram as de número dois e três e estamos na 12ª, em condições diferentes do desenvolvimento do carro, condições de pista diferente, não dá pra saber o quanto exatamente ele funciona. Mas o principal problema que tínhamos aqui, que era a dianteira, melhorou, e talvez isso tenha influência do pacote”.

