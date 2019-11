Principal voz do automobilismo brasileiro na TV, Galvão Bueno deu um grande susto nos fãs, amigos, familiares e colegas de trabalho ao enfrentar problemas cardíacos pouco antes da cobertura da final da Taça Libertadores da América, já em Lima, no Peru.

Nesta sexta-feira, o narrador anunciou que estaria de volta para casa, tranquilizando todos que ficaram apreensivos sobre seu estado. Em Interlagos, participando da Porsche Cup, o piloto Cacá Bueno, filho de Galvão, falou sobre a saúde do pai com exclusividade ao Motorsport.com.

“Ele foi para casa hoje, está bem, dentro do que pode, por uma lesão dessa”, disse Cacá. “Ele está querendo voltar ao trabalho e falou que daqui a 10 dias já pode trabalhar novamente, está louco para ir ao Catar para transmitir o último jogo (do Flamengo no Mundial de Clubes).”

“Se ele vai ou não, ainda vamos ver, mas está longe de pensar em parar. Ele adora muito o que faz. Foi algo que aconteceu com a saúde e agora é se cuidar de tocar para frente e continuar fazendo o que gosta.”

Apesar do grande susto, Cacá vê Galvão acumulando mais alguns anos nas narrações de automobilismo e de outros esportes: “Acho que o Galvão ainda tem lenha para queimar, foi muito bem em várias transmissões".

"A Corrida do Milhão da Stock Car que ele transmitiu foi muito boa, espetacular, e a F1 também.” Quando questionado sobre se gostaria de ver o pai novamente atrás dos microfones nas provas em que compete na Stock, Cacá iniciou uma 'campanha'.

“Tomara que narre, todo mundo só ganhou. A TV e o público ganharam. Sem desmerecer quem estava fazendo, mas é a identidade da voz do automobilismo que as pessoas estão acostumadas, com o tom, o jeito de falar, a informação.”

“Até o lance do (Lucas) di Grassi, a precisão daquele momento, sem esperar uma notícia da Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA), ele já dava a informação, então o Galvão tem essa credibilidade para falar de automobilismo e de futebol.”

“Não acho que ele pare tão cedo. Creio que em algum momento, logicamente, ele vai diminuir o ritmo, ficando para o lado do entretenimento, com ‘Bem, Amigos’ e outras coisas. Ele é um comunicador nato. Parar de falar com as pessoas, isso ele não fará tão cedo.”

