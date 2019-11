Nesta semana, foi anunciada a saída de Reginaldo Leme do Grupo Globo após mais de 40 anos, deixando órfãos aqueles que cresceram acompanhando a Fórmula 1 e outras categorias com os comentários de um dos profissionais mais respeitados do mundo.

Nesta sexta-feira, em São Paulo, a Porsche Cup realizou treinos em Interlagos com a presença de Cacá Bueno, que também compete pela categoria no campeonato de endurance. Filho de Galvão Bueno, grande parceiro de 'Regi', Cacá comentou a saída do jornalista da emissora.

“Não é desmerecer nenhum talento, nem a capacidade dos jovens que estão comentando, que têm capacidades técnicas incríveis”, disse o piloto da Stock Car. “O Max Wilson fez comentários no SporTV, hoje temos o Felipe Giaffone e o Luciano Burti, todos ex-pilotos, com opiniões ou análises técnicas até mais precisas tecnicamente. Mas o Reginaldo é sinônimo de credibilidade dentro do comentário do automobilismo.

"Ele é uma figura emblemática e importantíssima para o nosso meio, representa a história da F1, sabe contar os bastidores, tem entrada nas grandes notícias, é muito cuidadoso. É de uma geração de jornalistas mais antigos que admiro, com uma responsabilidade com a notícia muito grande.”

“Do que o Reginaldo fala, a gente não duvida. Essa credibilidade, o automobilismo perde. Acho que temos perdido em quase todos os aspectos. Eu não sou jornalista, mas quase em todos os aspectos jornalísticos, quando lemos uma notícia sobre tudo, de automobilismo, de cultura, de política, de esportes, o Reginaldo era aquele cara que você tinha a confiança no que ele estava falando.”

“Eu sinto muito, acho que as corridas de F1 não serão mais as mesmas sem a opinião do Regi, sem a pincelada histórica da notícia dele.”

Cacá também tomou cuidado, ao elogiar Reginaldo, para não criticar a Rede Globo.

“Sabemos que o tempo passa e cada um tem seus motivos. Não entro no mérito da Globo, o porquê que fez isso, cada um tem seus motivos. Como piloto e praticante do automobilismo, eu sinto muito, de que tenha chegado esse tempo, que o Regi não vá mais estar lá comentando uma corrida de Stock Car ou de F1, com todo o acesso aos bastidores e o carinho que os bastidores têm com ele em todos os autódromos do mundo.”

