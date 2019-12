Ricardo Maurício consegue vitória de Goiânia de volta após julgamento no STJD

Ricardo Maurício conseguiu recuperar a vitória da corrida 2 da etapa de Goiânia da Stock Car, realizada em 24 de novembro. A Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) absolveu o atual vencedor da Corrida do Milhão por unanimidade em julgamento desta terça-feira. Ele havia perdido o triunfo por apresentar uma falha na luz de freios, verificada após o término da etapa. O caso ainda pode não estar totalmente definido, já que cabe recurso.

Ao Motorsport.com, o piloto preferiu conter a alegria: "É sempre um alívio, mas não está nada definido."

Com a vitória em suas mãos novamente, ‘Ricardinho’ volta a ser o segundo colocado do campeonato, com 316 pontos. São 11 a mais que Thiago Camilo, o terceiro colocado, mas 18 a menos que seu companheiro de equipe, Daniel Serra.

A decisão da Stock Car acontece no dia 15 de dezembro em Interlagos, em prova única, mas com pontuação dobrada.

Quer ver Fórmula 2, Fórmula 3, Indy e Superbike de graça? Inscreva-se no DAZN e tenha acesso grátis por 30 dias a uma série de eventos esportivos. Cadastre-se agora clicando aqui.

Temporada histórica

O ano de 2019 é histórico para a Stock Car, já que a categoria completa quatro décadas de existência. Confira todos os campeões - e seus respectivos carros - na galeria abaixo: