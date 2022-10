Carregar reprodutor de áudio

O paranaense Gabriel Casagrande chegará pelo terceiro ano consecutivo com chances de título na final da Stock Car e tentará buscar o bicampeonato, em São Paulo. O atual campeão da categoria, que compete pela AMattheis Vogel, terminou em nono lugar nas duas provas deste domingo, em Goiânia, ficando 10 pontos atrás do líder na tabela de pontos, já computando os descartes obrigatórios por regulamento.

“Vamos para final em uma situação diferente do que foi o ano passado, 10 pontos atrás, então em Interlagos terá que ser um “All Win” porque o vice-campeonato não me interessa. Vamos tentar de tudo para levar mais esse título para casa e vamos trabalhar muito em conjunto com a equipe para ter aquela condição de brigar pelas vitórias, algo que nós tivemos ao longo do ano e agora iremos sem lastro, graças a Deus”, diz Casagrande, que é um dos quatro pilotos com chances de título.

A AMattheis Vogel será a única equipe com dois carros disputando o título na decisão em Interlagos, com Casagrande e o argentino Matías Rossi. O piloto brasileiro, inclusive, tem um histórico de conquistas recentes em São Paulo, com o título conquistado em 2021, além de três poles nas últimas quatro etapas da categoria em Interlagos, com duas vitórias e quatro pódios. “Nos anima muito que a final seja em Interlagos, onde temos um histórico positivo", explica Gabriel.

"Os 10 pontos pro líder e 2 pro vice-líder não devem deixar a gente desesperado. É plenamente possível de alcançarmos isso, ainda mais se tivermos o carro que tivemos lá nas etapas anteriores em São Paulo com três poles e duas vitórias, além de ter sido o sétimo no grid da última carregando 30 kg do lastro, então vamos com tudo”, segue Casagrande. Sobre a etapa deste domingo, ele explicou que o carro evoluiu de sábado para domingo, após a trocar de motor.

“Fomos muito prejudicados pelo safety car entrar uma volta antes de abrir a janela de box. O carro melhorou de ontem para hoje, uma pena que ainda não foi o suficiente, principalmente na curva 4 do circuito, em que eles (adversários) abriam muito de mim. Não fui feliz nas horas de entrar para os pit-stops, perdemos posições e não tinha muito mais o que fazer”, analisa o piloto do carro 83. A decisão da Stock Car em Interlagos será realizada no dia 11 de dezembro.

Confira os pilotos que estão na disputa pelo título:

1 - Rubens Barrichello – 298 pontos

2 - Daniel Serra - 290

3 - Gabriel Casagrande - 288

4 - Matías Rossi - 268

