A Stock Car Pro Series realizou neste fim de semana duas etapas que foram decisivas na definição dos finalistas da temporada de 2022.

Após as vitórias de Cesar Ramos e Nelsinho Piquet no sábado e Ricardo Maurício e Diego Nunes no domingo, uma verdadeira reviravolta aconteceu na tabela do campeonato, especialmente após os descartes dos quatro piores resultados aplicados.

O novo líder do campeonato é Rubens Barrichello, com apenas oito pontos de margem sobre Daniel Serra e 10 sobre o atual campeão, Gabriel Casagrande. O argentino Matías Rossi perdeu força e agora está a 20 pontos de seu ex-companheiro.

Confira como ficou a tabela após os descartes

1º - Rubens Barrichello, 298 pontos

2º - Daniel Serra, 290

3º - Gabriel Casagrande, 288

4º - Matías Rossi, 268

5º - Ricardo Zonta, 237

6º - Bruno Baptista, 232

7º - Ricardo Maurício, 222

8º - Thiago Camilo, 214

9º - Nelson Piquet Jr., 212

10º - César Ramos, 199

11º - Gaetano Di Mauro, 198

12º - Guilherme Salas, 164

13º - Rafael Suzuki, 159

14º - Galid Osman, 158

15º - Julio Campos, 147

16º - Diego Nunes, 140

17º - Átila Abreu, 139

18º - Felipe Lapenna, 134

19º - Allam Khodair, 131

20º - Marcos Gomes, 120

21º - Sérgio Jimenez, 96

22º - Tony Kanaan, 94

23º - Pedro Cardoso, 84

24º - Felipe Baptista, 82

25º - Cacá Bueno, 82

26º - Denis Navarro, 80

27º - Felipe Massa, 78

28º - Lucas Foresti, 73

29º - Rodrigo Baptista, 44

30º - Gianluca Petecof, 42

31º - Felipe Fraga, 25

32º - Andrés Jakos, 23

33º - Julián Santero, 19

34º - Tuca Antoniazi, 11

35º - Gabriel Robe, 11

36º - Beto Monteiro, 7

37º - Thiago Vivacqua, 4

38º - Gustavo Frigotto, 3

39º - Diego Azar, 1

40º - Renato Braga, 0

41º - Raphael Teixeira, 0

42º - André Moraes Jr., 0

Veja como foram as corridas deste domingo

