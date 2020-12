O grid da Stock Car tem um desfalque para sua Grande Final em Interlagos: Gabriel Casagrande, que estava na disputa pelo título, testou positivo para Covid-19 e foi vetado de participar da etapa. O paranaense está em quinto no campeonato e poderia ser campeão se vencesse no domingo enquanto Thiago Camilo e Daniel Serra, primeiro e segundo, ficassem abaixo do terceiro lugar.

O piloto da RMattheis, que teve uma vitória e quatro pódios ao longo da temporada 2020, confirmou a informação em um post em seu Instagram, afirmando que está bem, sem apresentar nenhum sintoma.

"Olá pessoal. Informo que não estarei presente na corrida final da Stock Car 2020. Fiz meus testes PCR para Covid-19 ao longo da semana e tive resultados positivos e negativos, mas, por ser um assunto delicado, a direção médica do evento optou por vetar a minha participação na corrida".

"Estou bem e sem nenhum sintoma da doença. Agradeço ao apoio dos meus fãs e torcedores ao longo do ano, bem como meus patrocinadores, que fizeram todo o trabalho de 2020 possível. Espero que essa ausência não apague o maravilhoso desempenho que tivemos na temporada, terminando com uma vitória e quatro pódios e, também, estando na disputa do título pela primeira vez".

O chefe da RMattheis, Rodolpho Mattheis, destacou o grande trabalho feito pelo paranaense ao longo do ano.

"A ausência do Casagrande não tira o mérito do trabalho brilhante que ele e a equipe fizeram em conjunto. Fomos quatro vezes os maiores pontuadores [Londrina, Cascavel, Velocitta e Goiânia], subimos quatro vezes no pódio e vencemos corrida, sempre brigando para ganhar em corridas 1".

"Isso demonstra a velocidade e regularidade dele e da equipe. Temos que olhar para frente e estamos de cabeça erguida de que foi um ano brilhante. Essas são as lembranças que vamos guardar desse ano”, diz Rodolpho.

“Ficamos muito frustrados em não participar da final pois íamos brigar pelo título. Obviamente a preocupação com saúde vem em primeiro lugar e com o teste positivo de ontem, mesmo estando ele assintomático, era a coisa certa a se fazer".

"Nosso foco será terminar o ano com um grande resultado com o Pedro Cardoso em Interlagos e desejar uma rápida volta as pistas para o Gabriel Casagrande”.

A RMattheis optou por não colocar um substituto no carro 83 para a etapa de Interlagos. Com isso, o grid contará com 24 carros para a prova do domingo, que está marcada para 12h30 com transmissões da Band na TV aberta e o SporTV2 na TV fechada. No treino classificatório, realizado neste sábado (12), a pole ficou com Ricardo Maurício, terceiro colocado no campeonato, enquanto o líder Thiago Camilo foi eliminado no Q1 e sai da 17ª posição.

