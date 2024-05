A Stock Car Pro Series viaja à Região Sul do Brasil pela primeira vez na temporada 2024 e vai acelerar neste fim de semana (17 a 19 de maio) no Autódromo Internacional Zilmar Beux, em Cascavel, no oeste do Paraná, que também receberá a segunda etapa do campeonato da divisão de acesso Stock Series.

Será o regresso a um dos circuitos que recebeu a categoria no primeiro ano da sua história, em 1979. Quase 45 anos depois, Cascavel sediará uma prova da Stock Pro pela 30ª vez e traz a perspectiva de entregar uma rodada com grandes corridas em uma das pistas mais velozes do país.



O traçado cascavelense tem 3.058 metros, oito curvas e é percorrido em sentido anti-horário. O trecho que mais apreciado pelos pilotos é a Curva do Bacião, conhecida também como “Eau Rouge brasileira”, em alusão ao desafiador setor do circuito belga de Spa-Francorchamps, palco de provas do Mundial de Fórmula 1 e do Mundial de Endurance.



O Bacião reúne características únicas: em formato de raio longo, tem seu início de percurso em descida e término em subida, onde as velocidades ultrapassam com folga dos 200 km/h. Na visão de Felipe Fraga, campeão da Stock Car em 2016 e com larga experiência em corridas de longa duração em Spa-Francorchamps, “a Curva do Bacião é muito mais legal que a Eau Rouge”.



Em junho de 2023, Felipe Fraga cravou a pole position em Cascavel com média horária de 174.734 km/h. A única pista que supera a paranaense em velocidade é o anel externo de Goiânia, com características que lembram a de um circuito oval e onde as médias em volta lançada na Stock Car se aproximam dos 200 km/h.



A corrida sprint que acontecerá no próximo sábado, às 14h, será a 30ª da Stock Car em Cascavel. A pista do oeste paranaense tem três pilotos como os maiores vencedores: Marcos Gomes, Thiago Camilo e Átila Abreu têm três triunfos, cada.



No ano passado, Cascavel sediou duas etapas do campeonato. Em junho, Fraga foi o pole position com o com a Blau Motorsport. Daniel Serra (Eurofarma RC) venceu a Corrida 1 e Dudu Barrichello (Mobil Ale Full Time) triunfou pela primeira vez na Stock Car. Em novembro, na rodada que definiu os finalistas de 2023, Bruno Baptista conquistou a posição de honra pilotando pela RCM Motorsport e foi o vencedor da primeira prova da etapa, enquanto Felipe Massa venceu sua primeira corrida na categoria.



A Stock Car Pro Series chegará ao Paraná em momento de virada do tempo na região em razão da chegada de uma frente fria, que trará brusca queda de temperatura, ventos fortes e considerável possibilidade de chuva. Segundo o site ‘Climatempo’, a previsão meteorológica para os três dias de atividades de pista em Cascavel é de pancadas de chuva no período da tarde. No sábado, a temperatura ambiente vai variar entre 18ºC e 25ºC, enquanto no domingo a máxima prevista será é de 22ºC.



Como está o campeonato

A temporada 2024 começou muito equilibrada, refletindo uma das marcas históricas da Stock Car, com cinco vencedores diferentes nas cinco primeiras corridas do campeonato e dez competidores distintos já tendo conquistado um lugar no pódio.



Consideradas as etapas concluídas de Goiânia e Interlagos, o líder do campeonato é justamente um piloto paranaense. Com 42 anos, Julio Campos, que corre pela também paranaense Pole Motorsport, soma 198 pontos. O paulista Felipe Baptista (Crown Racing), que tem metade da idade de Julio, é o vice-líder da tabela, com 193 pontos. Entre os destaques do campeonato também estão os companheiros de equipe na TMG Racing. Rafael Suzuki e Felipe Massa ocupam a terceira e quarta colocações no campeonato e somam 178 e 157 tentos cada, respectivamente.



Ricardo Zonta (RCM Motorsport) completa a relação dos cinco primeiros até o momento, com 146, três a mais em relação a Thiago Camilo (Ipiranga Racing). Atual campeão, Gabriel Casagrande (A.Mattheis Vogel) vem logo na sequência, com 142 pontos, seguido pelo colega de time Lucas Foresti, com 132. Átila Abreu (Pole Motorsport), com 130 pontos, e Enzo Elias (Crown Racing), com 124, fecham a lista do top-10 da tabela.

