As enchentes que assolaram o estado do Rio Grande do Sul na última semana podem afetar diretamente o desenrolar da temporada 2024 da Stock Car Pro Series.

A categoria tem uma etapa programada para acontecer em Santa Cruz do Sul no dia 8 de setembro, contudo, com o fechamento do aeroporto por pelo menos 90 dias e a incerteza sobre as condições da cidade e do autódromo, o evento foi colocado em 'xeque'.

Falando exclusivamente com o Motorsport.com, o CEO da Stock Car, Fernando Julianelli, descreveu a delicadeza do momento em relação a uma tomada de decisão entre manter ou não a etapa estabelecida para acontecer daqui 3 meses.

"Nesse momento, não temos nenhuma decisão sobre isso, obviamente, se estiver tudo certo, se o autódromo e a cidade tiverem condições de receber a corrida, a gente vai colocar os maiores esforços para que aconteça, até para contribuir com a economia local, que é um dos nossos propósitos, mas sempre com muita responsabilidade", descreveu.

"É um momento super delicado do ponto de vista humano, então com a polarização dos dias de hoje, se a gente fala que vai, podem contestar: "pô, mas vocês não estão nem aí, querendo fazer corrida aqui, com o estado de ponta cabeça", e se a gente fala que não vai, podem falar que viramos as costas para o Rio Grande do Sul", finalizou.

O Turismo Nacional pode sofrer do mesmo problema: para esta temporada, está marcado uma etapa em Santa Cruz do Sul no dia 15 de setembro e uma no Velopark no dia 20. Já a Copa Truck, tinha uma corrida definida para acontecer no dia 16 de junho em Santa Cruz do Sul, mas foi alterado para o autódromo de Potenza, em Lima Duarte, Minas Gerais.

