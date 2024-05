Maior campeão da Stock Car em atividade, Cacá Bueno não disputará a quarta etapa da temporada 2024, marcada para este final de semana no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel (PR). O piloto da KTF Sport sofreu uma fratura na vértebra T4 após um acidente durante os treinos para a etapa de Interlagos, no último mês de abril e seguirá longe das pistas por seis semanas para uma recuperação completa.

Na última quarta-feira, Bueno postou em sua conta nas redes sociais um post mostrando que estava no hospital fazendo uma ressonância magnética para saber se conseguiria voltar a correr já neste fim de semana. O Motorsport.com apurou que não haverá substituto para o carro de Cacá Bueno na KTF.

"O prazo sempre foi 42 a 45 dias. O maluco aqui está tentando voltar e 28, hoje completaram 26 dias, fisioterapias, eletro estimulação, laser, ultra-som e tudo mais que podia acelerar, muitos dias 2x por dia. Amo o que faço e me dói mais ficar de fora do que as costas. Hoje foi dia da ressonância e saber se por fim poderei acelerar em Cascavel, se o osso calcificou ou só retornarei no Velocitta em junho."

"O cara lá de cima vai saber o que é melhor e dou notícias por aqui. Obrigado pra quem tá torcendo juto, obrigado pelas mensagens de carinho."

Contudo, nesta quinta-feira ficou confirmado que Cacá terá que seguir em tratamento e o retorno terá que acontecer no Velocitta, próxima etapa da temporada e que acontece em junho.

“A minha dor é maior em não correr em Cascavel do que o que eu sinto nas costas. Mas eu tenho certeza de que voltarei para a etapa do Velocitta. Não vejo a hora de retornar ao carro da Stock Car e voltar a correr”, disse Bueno.

