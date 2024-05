Gaetano di Mauro passou por um susto nesta sexta-feira, em Cascavel, durante o primeiro treino livre da Stock Car Pro Series.

O carro do piloto da Cavaleiro Sports pegou fogo durante a sessão. A trava da porta quebrou durante a tentativa do paulista de deixar o veículo e, por conta disso, ele precisou quebra-la no chute. Gaetano chegou a inalar um pouco de fumaça, teve uma queimadura leve no pé direito, mas está bem.

"Eu abri uma volta... Eu coloquei pneus novos para poder fazer o teste do meu carro e comecei a sentir um pouco de cheiro de combustível na curva 1, avisei no rádio, comecei a diminuir a velocidade, mas o cheiro começou a aumentar muito, provavelmente foi alguma coisa relacionada a combustível", analisou Gaetano.

"Eu estava fazendo a curva 6 e deu uma explosão bem forte. Eu fiquei um pouco desesperado no primeiro momento, mas o que eu queria era parar e sair mais rápido possível, assim que o carro parou eu só queria conseguir destravar as portas, conseguir tirar o volante rápido e na hora que fui puxar através da porta eu acabei quebrando. Só me restava um jeito de sair que era quebrando a porta. Então, coloquei os dois pés na porta, fiz o máximo de força possível e graças a Deus a porta abriu, eu consegui sair ali naquele momento desesperador, acabei queimando, mas importante é que eu estou aqui", finalizou.

Gaetano di Mauro conquistou sua segunda vitória da carreira, e a primeira na temporada 2024, na etapa passada em Interlagos. O jovem piloto conseguiu superar Marcos Gomes e ficar com o triunfo. Atualmente, ele é o 14º colocado da temporada, com 101 pontos.

