Uma sexta-feira (9) positiva. Desta forma que Tony Kanaan definiu o dia de treinos para a última etapa da temporada 2022 da Stock Car. O piloto da Texaco Racing, que corre com um layout comemorativo dos 120 anos da marca em seu Toyota Corolla do time Toyota GAZOO Racing, se colocou próximo dos dez melhores na primeira das duas sessões realizadas no Autódromo de Interlagos, em São Paulo (SP).

O piloto, que encerra neste final de semana sua segunda temporada na mais importante categoria do automobilismo brasileiro, se mostrou confiante para a sequência da etapa. Kanaan ainda lembrou que a terceira passagem da Stock Car por Interlagos neste ano conta com diversas categorias correndo em Interlagos, o que leva ele e o time a terem cautela para a classificação.

"O dia foi positivo. Senti o carro mais competitivo. Eu acho que vai ser uma classificação boa. Como tem muitos carros na pista, com pneus diferentes de muitas categorias, teremos de ter muito cuidado com as decisões que vamos tomar, principalmente com o acerto para a classificação, pois são vários tipos de borracha diferentes. Mas estou confiante", disse Kanaan.

A programação da Stock Car em Interlagos terá prosseguimento neste sábado (10), quando será realizada a classificação que determinará as posições de largada a partir das 14h40. A etapa final será disputada neste domingo, a partir das 14h15, com transmissão do Motorsport.com.

