Carregar reprodutor de áudio

Tá chegando a hora! A Stock Car Pro Series realiza neste sábado o treino classificatório que determina o grid de largada da Super Final da temporada 2022.

A principal categoria do automobilismo nacional chega à Interlagos pela terceira vez no ano em um momento intenso para o campeonato, com quatro pilotos ainda vivos na luta pelo título.

Em busca do bicampeonato, Rubens Barrichello lidera a tabela com 298 pontos, oito a mais que Daniel Serra, tricampeão da categoria. Na terceira posição, está o atual campeão, Gabriel Casagrande, com 288. Completando a lista, temos Matías Rossi com 268, brigando para ser o primeiro estrangeiro a levantar o caneco da Stock.

Na sexta-feira, foram realizados os treinos livres em Interlagos, e 3 candidatos ao título se destacaram. Pela manhã, Daniel Serra liderou a primeira sessão, enquanto Matías Rossi foi o mais rápido do dia, seguido de Gabriel Casagrande, enquanto o piloto da Eurofarma foi o quarto colocado. Já Rubens Barrichello teve um dia mais discreto, terminando ambos os TLs fora do top 20.

Assista a classificação da Super Final da Stock Car Pro Series em Interlagos:

Binotto na Audi? Saiba de novo rumor na F1

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast: 'era Verstappen' tem prazo de validade na F1? ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music