A Shellampliou de dois para quatro pilotos seu elenco no calendário do automobilismo brasileiro. Além de retornar à Stock Car com Gianluca Petecof e Ricardo Zonta em 2025, a marca terá dois representantes na F4 Brasil: Ethan Nobels e Christian Helou.

Os quatro se juntam ao competidor da marca na NASCAR Brasil, Galid Osman, a Felipe Malinowski na Copa HB20, Jaidson Zini na Copa Truck e Aurelia Nobels, pilota da F1 Academy, como os representantes da Shell na temporada.

A expansão de categorias e do número de pilotos neste ano acontece depois de um 2024 de múltiplas conquistas, tanto no Brasil quanto fora.

No cenário doméstico, Ricardo Zonta mais uma vez lutou pelo título da Stock Car, enquanto Gianluca Petecof conquistou sua primeira vitória na categoria. Zonta segue com a equipe Shell-RCM, enquanto Gianluca passa a defender a Car Racing KTF neste ano, que marca a introdução de um novo carro na categoria. Os dois irão pilotar SUVs com a carroceria fornecida pela Mitsubishi, montadora que ingressa no grid para competir contra Toyota e Chevrolet.

Fora do Brasil, a Shell teve um 2024 extremamente laureado: Charles Leclerc venceu de Ferrari o GP de Mônaco, um hipercarro Ferrari venceu as 24 Horas de Le Mans e Josef Newgarden conquistou a segunda vitória na Indy500. Para coroar a temporada, Joey Logano levantou no fim do ano seu tricampeonato na NASCAR. Em comum nas provas da tríplice coroa e no carro do campeão da maior categoria de turismo do mundo esteve a concha da Shell como patrocinadora.

Nesse sentido, as perspectivas são ainda mais animadoras para a atual temporada dos pilotos brasileiros que ostentam a icônica marca. No calendário da Vicar, além de Zonta e Petecof, a Shell reafirma seu compromisso com o desenvolvimento de talentos, ingressando nos carros do novato Christian Helou e de Ethan Nobels, campeão rookie do ano passado e irmão mais novo de Aurelia Nobels.

A vencedora da seletiva Girls on Track e participante da Ferrari Driver Academy segue vinculada à Shell em 2025, inclusive competindo neste fim de semana a etapa de Miami da F1 Academy.

Outro que segue firme e desbravando novas categorias como representante da marca é Galid Osman. Depois de temporadas bem-sucedidas na Stock Car e de ter conquistado o primeiro campeonato de TCR Brasil da história da categoria, Galid neste ano acelera na NASCAR Brasil.

A categoria é o campeonato nacional que mais tem crescido nas últimas temporadas e apresentou um pacote de novidades em 2025, entre elas a troca do modelo monogestão pelo sistema de equipes preparando os carros. Galid defende a Shell com um Chevrolet preparado pela RC, organização fundada pelo mítico preparador Rosinei Campos e coordenada por seu filho, Marcel Campos, que vem a ser o chefe da equipe Shell-RCM pela qual corre Ricardo Zonta na Stock Car.

Vale lembrar que a NASCAR Brasil compartilha evento com a Copa HB20 e a Copa Truck, categorias que voltam a contar com a icônica concha da Shell em seus grids. No evento monomarca dos carros Hyundai, no qual a Shell tem múltiplas conquistas com mais de um piloto diferente, o encarregado de defender o legado da marca é Felipe Malinowski, estreante na categoria. Já na categoria dos caminhões Jaidson Zini é o representante da marca, com o Clube Irmão Caminhoneiro.

Com tantos pilotos e categorias em seu horizonte no Brasil, a Shell tem, a partir deste fim de semana com a abertura da temporada da Vicar, a possibilidade de seguir traçando a história de grandes disputas nas pistas. Interlagos é o palco da vez, com a prova única do novo conceito da Stock Car e a rodada tripla da F4.

PÉREZ 'NA' CADILLAC, Max PAI, parceria SENNA / SCHUMI e detalhes de IMOLA-94. Lando, Lewis, GABRIEL!

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Versão áudio: GUERRA FRIA na McLaren, MAX NO AUGE e Hamilton ABALADO pré-Miami | THIAGO FAGNANI, repórter da BAND

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!