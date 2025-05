A Mitsubishi Motors está de volta à Stock Car com um pacote completo de inovação, tradição e fome por resultados. A reestreia da fabricante japonesa na temporada 2025 coincide com um momento histórico da competição, que troca o conceito do carro — agora um moderno SUV — e substitui os consagrados motores V8 por blocos quatro cilindros turboalimentados, mais leves, rápidos e eficientes.

E a marca dos três diamantes volta ao campeonato com força total em cinco equipes e um mix de pilotos que traz experiência, juventude e muita velocidade. E a bordo da nova equipe CAR Racing KTF, Felipe Baptista e Gianluca Petecof encaram o desafio de guiar o Mitsubishi Eclipse Cross com ambição e otimismo.

Felipe Baptista, de 22 anos, um dos ótimos nomes da nova geração da Stock Car, foi um dos destaques da temporada 2024, terminando em sexto lugar na classificação geral. Agora, ele retorna ao time que o acolheu em sua estreia na categoria, confiante na capacidade da equipe e na força da Mitsubishi.

“Tudo novo, né? Estou bem animado, também em voltar para uma equipe pela qual já corri, e também ansioso para começar. Vai ser um carro bem diferente do que estávamos acostumados, mas um carro melhor. E quando é melhor a gente se acostuma rápido”, afirmou o piloto paulista. “A Mitsubishi é uma empresa muito grande no automobilismo, com uma história linda nos ralis e um passado também na Stock Car. Vamos tentar representá-los da melhor forma possível”, seguiu.

O piloto do #121 ainda ressaltou a experiência de guiar tanto o Eclipse Cross de competição quanto a versão de rua do SUV. “Estou feliz em ter a experiência com as duas versões do Eclipse Cross: o da Stock Car e o de rua que vou usar durante o ano”.

Já Gianluca Petecof, também de 22 anos, chega para sua primeira temporada na CAR Racing KTF depois de conquistar sua primeira vitória na Stock Car em 2024. O jovem também tem uma conexão especial com a Mitsubishi, construída durante uma participação na Mitsubishi Cup, o maior campeonato de rallyraid monomarca da América Latina.

“Tive a oportunidade de disputar uma etapa da Mitsubishi Cup, e foi uma das melhores experiências que já tive na minha carreira — um carro tão divertido, tão novo para mim — que eu curti muito e espero voltar”, relembrou.

Petecof encara a nova fase com entusiasmo: “Para este ano, é tudo muito novo para todo mundo: um carro que ninguém pilotou ainda, e só vamos saber na hora de ir para a pista. Mas para mim, é uma era de novidades: carro e equipe novos. Quero me adaptar o mais rápido possível e ter um ano proveitoso, com prazer de guiar”, disse.

O piloto também exaltou a filosofia da marca na volta à Stock Car. “É um privilégio trabalhar com uma marca como a Mitsubishi, e agora neste início de ano pude conhecer todo mundo envolvido. Fiquei muito impressionado com a mentalidade de todo o time nessa reentrada na Stock Car. Por isso estou muito animado”, concluiu.

Com dois jovens talentos em busca de evolução, uma estrutura técnica consistente e a tradição de uma marca reconhecida pela performance no off-road e agora presente também nas pistas da Stock Car, a Mitsubishi inicia sua nova fase na categoria com entusiasmo e expectativa. A temporada 2025 marca um novo capítulo para o campeonato — e a presença da Mitsubishi acrescenta ainda mais conteúdo a essa nova história.

O fim de semana de abertura da temporada 2025 da Stock Car em Interlagos será marcado por intensa atividade na pista. Estão programadas cinco sessões de treinos livres entre sexta-feira (2) e sábado (3), quando os pilotos terão o primeiro contato com os novos carros da categoria. No sábado, às 14h45, acontece a sessão classificatória que definirá as posições de largada.

Diferente das demais etapas do calendário, a corrida de estreia contará apenas com a prova principal, marcada para domingo (4), às 12h10, com duração de 50 minutos mais uma volta. A transmissão será ao vivo pela Band, SporTV e plataformas digitais, incluindo o canal oficial da Stock Car no YouTube.

