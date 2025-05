Car Racing estreia na Stock Car com time de pilotos mais jovem do grid

A temporada 2025 da Stock Car, que terá início neste final de semana no Autódromo de Interlagos, em São Paulo (SP), marcará a estreia da Car Racing, mais nova equipe da principal categoria do esporte a motor nacional. E, para o primeiro ano, o time baseado em Cotia terá o grupo de pilotos com média de idade mais jovem do grid, com apenas 22 anos.

O estreante Rafael Reis defenderá a CAR Racing Sterling, equipe que conta também com Zezinho Muggiati, piloto que parte para a segunda temporada na categoria. Já a Car Racing KTF terá como pilotos Felipe Baptista, um dos destaques da temporada de 2024, e Gianluca Petecof, que parte para o terceiro ano na Stock Car.

Muggiati é o piloto mais jovem da equipe, com 21 anos, e partirá para sua segunda temporada na categoria. Felipe Baptista e Gianluca Petecof tem 22 anos cada, e passam a ser companheiros de equipe depois de dividirem pista desde o início da carreira, ainda no kart. Rafael Reis é o mais “velho” dos quatro pilotos, com 23 anos, mas fará a estreia na Stock Car após uma carreira de títulos na Copa HB20 e na NASCAR Brasil.

“Estou muito ansioso para estrear na Stock Car nesta semana. Sempre foi um sonho alcançar o grid da categoria e agora vou fazer isso pela CAR Racing Sterling. Estou empolgado e feliz pela chance de correr na Stock Car. Vamos buscar um bom resultado em Interlagos”, disse Rafael Reis, que estreia na Stock Car neste final de semana, tendo ao lado Muggiati na CAR Racing Sterling.

“Mais uma temporada da Stock Car vai começar e estou muito animado, especialmente com a nova geração de carros e tudo o que pode acontecer em um ano com tudo novo. Interlagos é uma etapa importante para a gente e vou buscar um resultado positivo nesta primeira corrida do ano”, comentou José Luiz ‘Zezinho’ Muggiati, piloto que parte para o segundo ano na Stock Car.

“Estou animado com tudo novo, carro e equipe. Vai ser um carro bem diferente do que estamos acostumados, mas melhor. Quero ver como estaremos na pista e o desempenho da equipe. Os dois casando bem, vamos buscar o melhor resultado possível. A equipe tem trabalhado muito e eu tenho feito muitas sessões de simulador. Acredito que teremos um início de temporada bom”, comenta Felipe Baptista, maior vencedor de corridas na Stock Car em 2024.

“Vamos começar uma temporada nova na Stock Car defendendo uma equipe nova, que é a Car Racing, e com um carro inédito. Então, quero me adaptar o mais rápido possível para ter um ano positivo e proveitoso”, disse Gianluca Petecof, que vai iniciar sua terceira temporada completa na principal categoria do esporte a motor brasileiro.

