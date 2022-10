Carregar reprodutor de áudio

Neste fim de semana Felipe Baptista encara uma maratona de provas pela Stock Pro Series, em Goiânia. O piloto de 19 anos disputa as duas corridas da 10ª etapa do campeonato no sábado e retorna a pista no domingo para mais duas, válidas pela penúltima etapa do certame.

Com excelente histórico na pista, Felipe Baptista busca em Goiânia seu melhor resultado da temporada. Em seu ano de estreia o jovem conquistou o sexto lugar em Interlagos e agora quer alçar voos maiores.

Em 2021 Baptista venceu as duas provas disputadas pela Stock Series, categoria em que foi campeão. Além disso classificou-se para o Q3, grupos dos seis mais rápidos na classificação em três oportunidades.

O piloto apoiado por Bocão Shopping dos pisos, Evora Lubrificantes, Americanet e Athenabanco terá o desafio de competir em dois traçados diferentes durante o fim de semana. No sábado a corrida será disputada no circuito misto, com extensão de 3.835 metros. Já no domingo a disputa será no desafiador anel externo da pista, com apenas quatro curvas e 2.695 metros de extensão.

Será a primeira vez que Felipe Baptista compete no circuito misto de Goiânia com o carro da Stock Car, por isso o piloto precisará se adaptar rapidamente nos treinos livres da categoria.

Embora tenha pouca idade, a trajetória do caçula do grid nas pistas não é recente –e sempre foi pautada pela meritocracia. Ainda no kart, ele ingressou na Academia Shell credenciado por títulos paulistas e brasileiros.

Aos 15 anos de idade, foi o mais jovem contemplado com uma bolsa do Porsche Junior Program, que lhe rendeu uma temporada na categoria dos carros de competição mais produzidos no mundo.

Felipe então venceu o processo seletivo da KTF por uma vaga na Stock Car Light, o que lhe permitiu migrar para o maior evento do esporte a motor brasileiro com a conquista do prêmio de estreante da temporada. Em seu segundo ano, conquistou o título na divisão de acesso, ganhando na pista a vaga que hoje ocupa na Stock Car.

“Expectativas são as melhores, estamos vindo de etapas com muita velocidade. Tivemos um bom desempenho em Goiânia muito bom, uma pena o quali que tivemos problema no oval. Apesar disso conseguimos uma grande escalada!".

Goiânia é uma pista que eu gosto muito, tive bons momentos na Light e na Stock. Vou conhecer o misto nesse carro da Stock e acredito que vai ser um fim de semana bom para nós e que vamos conseguir escalar bem no campeonato somando bons pontos e quem sabe subir no pódio.”

A rodada dupla de Goiânia será transmitida ao vivo pela Band, Sportv, Motorsport TV e mídias digitais da categoria.

ABSURDO MAIOR AINDA? Albon REVELA que Vettel alertou FIA sobre trator na pista pré-GP do Japão de F1

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura durante nossos programas. Não perca!

Podcast Motorsport.com #200 - F1 virá 'vidraça': é preciso um 'choque de realidade'?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: