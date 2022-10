Lubrax|Podium Stock Car Team terá casa nova na temporada 2023

Carregar reprodutor de áudio

A Vibra Energia fechou parceria para correr pelos próximos dois anos com a escuderia TMG, comandada por Thiago Meneghel. Assim, a equipe Lubrax|Podium Stock Car Team e os pilotos Felipe Massa e Julio Campos estão de casa nova para as temporadas 2023 e 2024.

“Acredito que a nova parceria com o Thiago Meneghel e a manutenção da nossa experiente dupla de pilotos serão passos fundamentais para conquistarmos resultados nas pistas e continuarmos desenvolvendo nossa forte presença na Stock Car, onde somos também patrocinadores master da categoria, fornecendo a Podium, gasolina oficial de todos os carros do grid".

"Aproveito para agradecer ao Rodolpho Mattheis pelos últimos dois anos”, declarou Leonardo Burgos, vice-presidente de Marketing da Vibra.

Felipe Massa e Julio Campos estão empolgados com a mudança de ares e já pensam em grandes resultados nas próximas temporadas.

“Uma troca de equipe sempre traz boas expectativas. Quero aproveitar toda a experiência que tive nas minhas duas primeiras temporadas completas na Stock Car para fazer o melhor terceiro ano possível, agora nessa casa nova, que, tenho certeza, vai nos receber muito bem a partir do ano que vem, com a liderança do Thiago Meneghel, que é um chefe de equipe com quem sempre tive vontade de correr".

"Conversamos bastante, estou muito feliz de assinar com ele e motivado para corrermos juntos nos próximos anos, com todo o apoio da Vibra”, afirmou Massa.

"Foi importante voltar à equipe do Rodolpho Mattheis nos últimos dois anos. Mas a partir de agora é olhar para frente e seguir construindo minha trajetória na Stock Car, que iniciei lá em 2010, tendo a oportunidade de trabalhar pela primeira vez com o Thiago, um chefe de equipe reconhecidamente competente", declarou Julio.

A TMG, que passará a se chamar Lubrax|Podium Stock Car Team a partir de 2023, foi criada em 2016 e tem sede em Americana (SP).

“É uma honra ter essa parceria com a Vibra, uma empresa forte, com marcas importantes no mercado, que tem muita ligação com o automobilismo. E também vai ser um prazer muito grande trabalhar com o Felipe Massa e o Julio Campos, dois nomes fortes para brigarmos por vitórias e pelo campeonato”, disse Thiago Meneghel, que conquistou dois títulos da Stock Car como engenheiro.

