Quarto colocado na tabela da Stock Car, Matías Rossi, piloto Toyota Gazoo Racing, enfrenta neste final de semana um dos desafios mais decisivos desde que fez sua estreia na categoria justamente em Goiânia, na temporada 2020.

Competindo atualmente pela equipe AMattheis Vogel, o argentino é o piloto estrangeiro mais bem-sucedido da história da categoria e se transformou no primeiro gringo a lutar pelo título. As duas etapas de Goiânia dos próximos dias definem quais pilotos chegam com chances de conquistar o campeonato em Interlagos.

“Nós teremos um final de semana muito importante e de definições na Stock Car. Serão duas corridas no circuito misto de Goiânia e mais duas no anel externo, que lembram um oval pelo formato pequeno e rápido. Serão as últimas corridas antes da definição do campeonato em Interlagos, então estarei muito concentrado com todos da equipe AMattheis Vogel. Espero fazer um bom final de semana”, diz Matías, que é patrocinado pela Toyota Gazoo Racing.

Matías é o piloto recordista em pódios na temporada com sete no total, o último deles conquistado na etapa passada em Santa Cruz do Sul. O piloto da AMattheis Vogel ainda obteve vitórias no Velocitta e em Interlagos. Para o desafio deste final de semana, o argentino deverá enfrentar os 35ºC de temperatura máxima prevista para Goiânia e quase 60ºC dentro do carro.

“Serão corridas fundamentais para buscarmos pontos para o campeonato e vamos enfrentar a temperatura alta de Goiânia. A previsão é de muito calor, então isso é algo que precisamos levar em conta na hora de fazer os ajustes do carro”, completa Matías, que tem 236 pontos na tabela e está 23 atrás do líder.

A programação da Stock Car em Goiânia será aberta na sexta-feira (21), com dois treinos livres. O sábado e o domingo contarão com classificação e duas corridas, que serão exibidas pelo Motorsport.com, Band, Sportv e pelo canal da categoria no YouTube.

