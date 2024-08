Tudo novo para Felipe Baptista, piloto da Texaco Racing, na sétima etapa da Stock Car em Belo Horizonte (MG), que acontece nas ruas do entorno do Mineirão, de 15 a 18 de agosto. O jovem de 21 anos fará sua estreia em traçados de rua, e também está debutando na capital mineira, pois nunca havia visitado a cidade antes. As expectativas para a disputa são otimistas. A pista urbana tem 3.113 metros de extensão e 12 curvas, as provas acontecerão em sentido horário.

Com 12 corridas realizadas até o momento, em seis etapas, Felipe vem se destacando, e é um dos recordistas de pódios conquistados na temporada até aqui, com quatro idas ao top 3, sendo uma vitória (com a pole em Goiânia), um segundo e dois terceiros lugares. Ele ocupa a quarta posição na classificação geral com 465 pontos.

A etapa mineira é inédita no calendário da Stock Car e marca o início da segunda metade da temporada, que tem sido eletrizante e bastante equilibrada. Devido à competitividade e equilibrio, é sempre importante manter o ritmo forte, ter um carro rápido e aproveitar todas as chances para pontuar e manter a regularidade.

“Espero que em Belo Horizonte a gente consiga manter o desempenho que tivemos em todas as etapas até aqui, afinal o carro esteve sempre muito bom”, observa Felipe Baptista, confiante no bom retrospecto de sua equipe Texaco Racing.

E é com esse pensamento que Felipe desembarca em Belo Horizonte para mais um fim de semana de muita velocidade e adrenalina, e uma dose extra de ineditismo, afinal circuito de rua é sempre mais desafiador. O objetivo é buscar o máximo de pontos para se recolocar novamente na liderança da tabela entre os pilotos. O representante da nova geração da Stock Car anima-se para as novidades das disputas no entorno do Mineirão

“A expectativa para BH é boa. Uma pista muito legal e desafiadora. Estou animado para correr pela primeira vez em um circuito de rua, passar ali perto dos muros, algo totalmente novo para mim. Eu tenho treinado bastante no simulador. Vamos trabalhar para que possamos encontrar rapidamente o melhor acerto do equipamento para um circuito de rua e assim poder brigar pelo máximo de pontos e quem sabe, sair de Minas novamente na liderança”, conta animado Felipe.

Em uma etapa diferente, a programação também teve alterações. As atividades começam na quinta-feira (15) com o track walk e na sequência o shakedown, que terá duração maior, de 30 minutos. Para sexta-feira (16) estão previstos os treinos livres, são duas sessões.

No sábado (17) os pilotos terão classificação, às 10h35 e a Corrida Sprint, com duração de 30 minutos mais uma volta, marcada para às 15h. No domingo (18), às 13h acontece a Corrida Principal com duração de 50 minutos mais uma volta. A Motorsport.tv Brasil transmite ao vivo toda a ação da etapa.

