A primeira corrida da Stock Car em Belo Horizonte, que será disputada no próximo fim em um circuito de rua montado no entorno do Mineirão, na região da Pampulha, já começou nos simuladores dos pilotos.

Por ser um traçado totalmente desconhecido, e de rua, com características particulares, qualquer forma de ir ‘decorando’ as curvas já é válida, segundo Andreas Mattheis, chefe da Ipiranga Racing, equipe dos pilotos Thiago Camilo e Cesar Ramos.

“Primeiramente é preciso falar que correr em Belo Horizonte é muito importante para a Stock Car, para o nosso negócio, equipes, patrocinadores, organização e fãs, e a motivação começa aí. Faz tempo que não andamos em circuitos de rua".

"A gente tem muito pouca informação da pista, sabe mais ou menos o traçado, os pilotos andaram em simuladores, mas a gente não sabe o quanto o simulador é fidedigno. Isso torna esse fim de semana muito desafiador. Pista de rua sempre tem pouco grip (aderência), o piso normalmente é ondulado, na maioria das vezes há curvas de baixíssima velocidade, feitas em primeira ou no máximo segunda marcha, e para diminuir a velocidade nas retas normalmente tem chincanes, em, Belo Horizonte serão duas".

"São muitas novidades então extrair o máximo de informações e evoluir nos treinos será fundamental. Pelo que vi na programação, o shake down, que normalmente tem 15 minuitos, terá 30, então será como um treino extra. Antes disso, quinta-feira, tem o track wlak (volta a pé pela pista), que ganha uma importância enorme quando não conhecemos o circuito".

"Cada detalhe conta. Quando os carros andarem pela primeira vez a gente vai saber se o que os simuladores falam é realidade e começar a evoluir realmente o acerto dos carros. Sintetizando, será um fim de semana de grandes novidades, grandes desafios e enorme motivação”.

A Stock Car realizou sete corridas nas ruas do CAB (Centro Administrativo da Bahia), em Salvador, entre 2009 e 2014, e seis corridas em Ribeirão Preto (SP), em duas diferentes locações, entre 2010 e 2015. Os únicos pilotos a vencerem tanto em Salvador quanto em Ribeirão Preto são Cacá Bueno e Thiago Camilo.

