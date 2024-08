A sétima etapa da temporada 2024 da Stock Car será especial. Pela primeira vez em sua história, a maior categoria do automobilismo brasileiro irá acelerar em Belo Horizonte. A disputa irá acontecer em um circuito de rua de 3.110 metros montado nos arredores do Estádio do Mineirão e as boas lembranças de provas assim deixam a Blau Motorsport confiante para buscar a sua primeira vitória no campeonato deste ano.

Allam Khodair, que já coleciona mais de 300 largadas na Stock Car, já disputou outras provas de rua realizadas pela categoria. Em Salvador, por exemplo, ele conquistou duas vitórias. Uma em 2012 e outra em 2014.

“Correr na rua é sempre especial. Te aproxima do público e tenho certeza que o circuito montado ao redor do Mineirão estará lotado, já que é a primeira vez que corremos em Belo Horizonte. Já venci provas assim, onde os limites são diferentes. A experiência em uma prova como esta conta muito e estou confiante de que teremos um carro muito bem preparado para este traçado”, disse o Japonês Voador.

Já para Felipe Fraga, correr em um circuito de rua pela Stock Car será uma experiência inédita. “Estou muito empolgado para esta prova. Será um marco na história da categoria e na minha também, já que será a primeira vez que vou encarar um desafio como este. A prova também será repleta de possibilidades, já que o traçado conta com muitas retas e isso irá influenciar muito o jogo dos ‘pushs’”, disse o campeão de 2016.

As atividades no circuito de rua batizado de Circuito Toninho da Mata começam mais cedo do que o habitual, com um shakedown já na quinta-feira, às 15h35. Na sexta, acontecem dois treinos livres. O primeiro às 10h e o segundo às 15h10. No sábado, a classificação para as duas provas começa às 10h35, enquanto a Corrida Sprint está marcada para às 14h45.

A largada da corrida principal vai acontecer às 12h40 do domingo e as disputas serão transmitidas ao vivo pela Motorsport.tv Brasil.

