A Stock Car pela primeira vez fará uma corrida em Belo Horizonte (MG), marcando o início da sétima etapa da temporada 2024, em um circuito montado nas ruas próximas ao estádio do Mineirão. E, para uma corrida especial, Átila Abreu correrá com um número diferente. O 51, usado normalmente pelo piloto, dará lugar ao 50, em razão do meio século de história da PETRONAS, patrocinadora da equipe neste ano.

O anúncio da mudança do número do carro de Átila Abreu para a etapa na capital mineira foi feito em primeira mão durante evento da PETRONAS durante o Festival Interlagos, realizado na última semana no Autódromo de Interlagos, em São Paulo (SP). Na ocasião, o piloto também conversou com jornalistas e participou de um podcast.

“Desde que eu estreei na Stock Car, meu número é o 51. Mas especialmente nessa corrida, por ser na sede do meu principal patrocinador, e por nessa data eles completarem 50 anos no Brasil, vou homenageá-los e correr com o 50 por conta da PETRONAS”, disse Átila Abreu.

A programação da etapa de Belo Horizonte da Stock Car será aberta já na quinta-feira, quando ocorre o shakedown. A sexta-feira terá dois treinos livres, enquanto o sábado será marcado pela classificação e pela corrida Sprint, às 15h. A corrida principal será disputada no domingo, às 13h. O fim de semana tem transmissão ao vivo da Motorsport.tv Brasil.

