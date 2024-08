Em sua quinta temporada na Stock Car, a TOYOTA GAZOO Racing terá um desafio inédito neste final de semana. Pela primeira vez desde que a fabricante chegou ao campeonato, em 2020, ela disputará uma etapa em circuito de rua, montado na região do estádio do Mineirão, em Belo Horizonte (MG), cidade que também recebe pela primeira vez a mais importante categoria do automobilismo brasileiro.

O circuito de 3.113 metros mescla longas retas, curvas de 90 graus e um grampo, tornando-o bastante seletivo. Responsável por pilotar o Toyota Corolla 81 que leva as cores da TOYOTA GAZOO Racing, Arthur Leist também vai estrear em traçados urbanos neste final de semana, e mira uma boa classificação em uma pista que qualquer erro pode ser decisivo.

“Será minha primeira vez correndo em um circuito de rua, então estou bastante empolgado para essa corrida em Belo Horizonte. Mais do que em outras etapas, é importante ter uma boa classificação, pois as margens para erros neste tipo de pista são mínimas. Nós sabemos que largar na frente é crucial em pistas de rua, onde costuma ser difícil de ultrapassar, então vamos trabalhar para estar bem posicionados para as duas corridas”, disse Arthur Leist.

Os pilotos da Stock Car vão para a pista já na quinta-feira (15) para o shakedown. Na sexta-feira ocorrem os treinos livres, enquanto o sábado terá a classificação e a corrida Sprint, de 30 minutos, com largada às 15h. O domingo terá a corrida principal, marcada para 13h e com transmissão da Motorsport.tv Brasil de toda a ação do fim de semana.

