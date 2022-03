Stock Car: Maurício supera Salas e lidera o treino 2 em Goiânia

Carregar reprodutor de áudio

Tricampeão da Stock Car Pro Series e segundo maior vencedor da categoria em Goiânia, empatado com Rubens Barrichello, Ricardo Maurício liderou o segundo treino livre para a etapa deste fim de semana na cidade.

O piloto da Eurofarma cravou 50s018 e superou Guilherme Salas, da KTF Sports, por 0s067 no anel externo do Autódromo Internacional Ayrton Senna. O top 3 foi completado por Ricardo Zonta, a 0s074 do líder. O representante da RCM também tinha sido terceiro no TL1, liderado por 'Rubinho'.

Matías Rossi, que faz sua estreia pela Mattheis Vogel, foi o quarto. O argentino ficou à frente de Denis Navarro, da Cavaleiro Sports. Barrichello completou em sexto e voltou a mostrar força antes da classificação, às 14h35 deste sábado (horário de Brasília). Você assiste aqui no Motorsport.com.

Atual campeão da categoria máxima do automobilismo brasileiro e líder da temporada 2022 após bons resultados na Corrida de Duplas de Interlagos, primeira etapa do ano, Gabriel Casagrande, da Mattheis Vogel, foi nono. Veja a tabela de classificação completa:

1 Ricardo MAURÍCIO EUROFARMA RC CHEVROLET 0:50.018 2 Guilherme SALAS KTF RACING CHEVROLET 0:50.085 +0.067 3 Ricardo ZONTA RCM MOTORSPORT TOYOTA 0:50.092 +0.074 4 Matías ROSSI A. MATTHEIS VOGEL CHEVROLET 0:50.148 +0.130 5 Denis NAVARRO CAVALEIRO SPORTS CHEVROLET 0:50.160 +0.142 6 Rubens BARRICHELLO FULL TIME SPORTS TOYOTA 0:50.168 +0.150 7 Bruno BAPTISTA RCM MOTORPOSRT TOYOTA 0:50.242 +0.224 8 Diego NUNES BLAU MOTORSPORT CHEVROLET 0:50.247 +0.229 9 Gabriel CASAGRANDE A. MATTHEIS VOGEL CHEVROLET 0:50.249 +0.231 10 Sergio JIMENEZ SCUDERIA CJ TOYOTA 0:50.251 +0.233 11 Marcos GOMES CAVALEIRO SPORTS CHEVROLET 0:50.257 +0.239 12 Gaetano di MAURO KTF SPORTS CHEVROLET 0:50.259 +0.241 13 Rafael SUZUKI FULL TIME BASSANI TOYOTA 0:50.291 +0.273 14 Julio CAMPOS LUBRAX PODIUM CHEVROLET 0:50.342 +0.324 15 Átila ABREU SHELL V-POWER CHEVROLET 0:50.368 +0.350 16 Cesar RAMOS IPIRANGA RACING TOYOTA 0:50.381 +0.363 17 Nelsinho PIQUET MOTUL TMG TOYOTA 0:50.409 +0.391 18 Felipe MASSA LUBRAX PODIUM CHEVROLET 0:50.417 +0.399 19 Tony KANAAN FULL TIME BASSANI TOYOTA 0:50.466 +0.448 20 Pedro CARDOSO CROWN II RACING CHEVROLET 0:50.488 +0.470 21 Gianluca PETECOF FULL TIME TOYOTA 0:50.499 +0.481 22 Allam KHODAIR BLAU MOTORSPORT CHEVROLET 0:50.509 +0.491 23 Lucas FORESTI KTF SPORTS CHEVROLET 0:50.551 +0.533 24 Thiago CAMILO IPIRANGA RACING TOYOTA 0:50.598 +0.513 25 Felipe LAPENNA HOT CAR CHEVROLET 0:50.655 +0.637 26 Galid OSMAN SHELL V-POWER CHEVROLET 0:50.663 +0.645 27 Cacá BUENO CROWN RACING CHEVROLET 0:50.666 +0.648 28 Gustavo FRIGOTTO RKL COMPETIÇÕES CHEVROLET 0:50.666 +0.648 29 Felipe BAPTISTA KTF RACING CHEVROLET 0:50.695 +0.677 30 Rodrigo BAPTISTA CROWN RACING CHEVROLET 0:50.724 +0.706 31 Beto MONTEIRO SCUDERIA CJ TOYOTA 0:50.816 +0.798 32 André MORAES JR. HOT CAR CHEVROLET 0:50.926 +0.908 33 Renato BRAGA RKL COMPETIÇÕES CHEVROLET 0:51.292 +1.274 34 Daniel SERRA EUROFARMA RC CHEVROLET – –

