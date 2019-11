A Stock Car está em Goiânia neste fim de semana, contando também com a rodada da Stock Light, principal categoria de acesso ao principal campeonato do esporte a motor brasileiro.

Esta será a oportunidade perfeita para Guilherme Salas mostrar serviço nas duas categorias. O piloto substitui Marcos Gomes, que neste fim de semana está na China, nas 4 Horas de Xangai.

Com isso, Salas enfrenta uma maratona na capital goiana, tendo que participar de todos os treinos, corridas e reuniões.

Perguntado sobre como está sendo o fim de semana 'puxado', Salas definiu um foco: “É um desafio, mas não é um teste (para voltar à Stock no ano que vem), meu foco neste fim de semana é a Stock Light por causa do ano todo de trabalho, então meu alvo são os bons resultados na Light.”

A previsão do tempo anuncia temperaturas acima dos 30 graus em Goiânia, castigando não só os carros, mas também os pilotos. E Salas observa outro obstáculo na agenda apertada.

“É um pouquinho complicado você ir para o carro da Light e depois para o da Stock, pela diferença na maneira de guiar, com um traçado diferente, então as primeiras voltas são mais difíceis, mas depois você acostuma.”

“É um fim de semana bem puxado. Você tem que analisar dados na Light e na Stock e você não pode esquecer onde você tem que melhorar no carro de cada categoria.”

Salas já teve passagem pela Stock Car entre 2016 e 2018, tendo como melhor resultado um terceiro lugar em Cascavel, na temporada 2017. Atualmente, ele lidera com folga a Stock Light, podendo ser campeão já neste fim de semana.

“Posso dizer que 2019 é o melhor ano da minha vida, por enquanto. Corri com muitos carros diferentes, no Brasil, na Europa. É um ano quase perfeito.”

E busca um retorno triunfal à elite do automobilismo brasileiro: “Meu objetivo no ano que vem é voltar à Stock mesmo e obter bons resultados. Com certeza volto com uma cabeça diferente. Acho que todo mundo cresce, conforme os anos passam, então acredito que hoje eu estou muito melhor do que o ano retrasado, e isso é muito bom.”

Fim de semana de homenagens

A etapa de Goiânia da Stock Car será a primeira após a morte de Tuka Rocha. Com isso, algumas homenagens estão previstas, como a inscrição do nome do piloto na testeira de todos os carros, a colocação do numeral #25 no teto, além de estilizações de capacetes. Confira: