Carregar reprodutor de áudio

A tecnologia de ponta é um dos principais atributos do automobilismo, sendo fundamental para a performance de pilotos, equipes e seus carros. Mundialmente, é forte a presença de empresas do setor entre as mais importantes patrocinadoras de equipes da Fórmula 1 e de outras categorias.

No Brasil, a Desk Manager, software de gestão e controle de chamados, faz sua estreia no esporte e junta-se ao piloto Rafael Suzuki para o restante da temporada da Stock Car. A parceria teve início na etapa do último fim de semana, em Santa Cruz do Sul (RS), onde o piloto do carro #8 somou dois top 10 nas corridas e foi o 6º maior pontuador da etapa.

A empresa enxergou no projeto uma plataforma que tem grande sinergia com sua atuação, onde a busca por evolução é constante, assim como o uso de tecnologias em alta performance, e também por estarem no mesmo ambiente de outras grandes empresas nacionais e multinacionais, onde podem desenvolver ativações de relacionamento diferenciadas.

"Participar de um ecossistema em que um 1 segundo é a diferença entre o 1º e 20º lugar é uma oportunidade ímpar de potencializar nossa forma de enxergar soluções, construir estratégias e adaptá-las na mesma dinâmica de uma corrida. Acreditamos no esporte e no trabalho em equipe".

"Estar na Stock Car, com o Rafael Suzuki, é uma forma de nos aproximarmos do que o mercado precisa: velocidade e parceria para desenvolver e superar desafios, além de nos dar uma visão cada vez mais estratégica de melhoria contínua", comentou Celio Souza, CEO da Desk Manager.

Um dos destaques da Stock Car, após anos correndo no exterior, Rafael Suzuki representará a empresa dentro e fora das pistas. Além de vitórias e pódios nas últimas temporadas, o paulista de 35 anos tem ampla experiência como palestrante e em ativações de relacionamento com seus parceiros.

“A tecnologia tem tudo a ver com o nosso dia-a-dia no automobilismo, então fico muito feliz pela parceria com a Desk Manager. Podemos evoluir em alguns pontos inspirados nas soluções que eles proveem, além de muitas outras ações que vamos desenvolver juntos, visando os melhores resultados dentro e fora das pistas”, completou Rafael Suzuki, que está em 11º na classificação geral, dentre os 40 pilotos que já correram neste ano.

A Stock Car 2022 ainda terá três etapas - de um total de 12 -, sendo duas em Goiânia, em outubro, e a Super Final, cuja praça será anunciada nos próximos dias.

Que punições RBR e Aston podem tomar caso tenham violado teto de gastos da F1?

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura durante nossos programas. Não perca! Podcast Motorsport.com debate se GPs de rua têm de ser revistas na F1 após Singapura ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music