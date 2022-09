Carregar reprodutor de áudio

A Stock Car realizou neste domingo (25) a nona rodada dupla da temporada 2022, disputada no Autódromo Internacional de Santa Cruz do Sul (RS). Após conquistar mais um pódio, ao terminar a segunda corrida do dia na terceira posição, Gabriel Casagrande se assegura na liderança do campeonato, fechando a etapa com uma vantagem de 18 pontos em relação ao segundo colocado.

O domingo foi marcado por duas provas intensas, em que a estratégia e destreza do piloto se mostraram os grandes diferenciais. Campeão da Stock Car no ano passado, Casagrande, que defende a equipe AMattheis Vogel, combinou habilidade e experiência para conquistar um quinto lugar na corrida 1, bem como terceiro lugar na corrida 2.

“Foram duas corridas bem complicadas, imprimimos um ritmo forte do início ao fim e fico contente com o resultado. Na próxima corrida, espero continuar fazendo o espetáculo e ir em busca do bicampeonato. Espero que todos os envolvidos no incidente da segunda prova estejam bem”, comentou Gabriel sobre as atividades deste domingo.

Após a etapa de Santa Cruz do Sul, restam apenas três rodadas duplas para o fim da temporada, e Casagrande segue como um dos candidatos ao título deste ano. O piloto do Chevrolet Cruze número 83, porém, se mostra com os pés no chão e evita qualquer tipo de comemoração pela liderança do campeonato.

"É importante agora manter a cabeça, abordar cada corrida de uma vez, ir fazendo nosso trabalho com muita tranquilidade para chegarmos no fim do ano brigando pelo título, que é a nossa primeira meta. Se nós tivermos uma vantagem maior, é melhor ainda", completa Casagrande.

A próxima etapa da Stock Car está marcada para os dias 22 e 23 de outubro, no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia (GO).

