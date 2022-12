Carregar reprodutor de áudio

Rubens Barrichello é o grande campeão da Stock Car Pro Series 2022!

Oito anos depois, o piloto da Full Time conquista o bicampeonato em meio a uma final tensa em Interlagos, determinada por um acidente com Gabriel Casagrande e a exclusão do campeão de 2021 da última corrida do domingo.

Enquanto Felipe Baptista converteu a pole em vitória na primeira corrida, o triunfo da segunda prova ficou com Ricardo Maurício, após o polêmico acidente que sacramentou o bi para Barrichello aconteceu ainda na largada, levando também ao abandono de Daniel Serra, outro que lutava pelo título.

Corrida 1

Na largada, Felipe Baptista manteve a ponta, com Matías Rossi em segundo, seguido de Daniel Serra, Rubens Barrichello e Cesar Ramos. Na abertura da quarta volta, Rossi utilizou o push para assumir a liderança. Ao mesmo tempo, Casagrande que fez um bom início, pressionava Barrichello pelo quarto lugar, mas depois acabou sendo superado por Cesar Ramos.

Faltando 20 minutos, Thiago Vivacqua saiu da pista e parou na barreira de pneus, chamando o safety car. Ao mesmo tempo, Gianluca Petecof e Thiago Camilo recolhiam para os boxes, com problemas mecânicos. Pouco antes, Baptista voltava à liderança.

Após o fechamento da janela de paradas, Felipe Baptista voltava a ser o líder, com Serra em segundo, recebendo pressão de Barrichello. Casagrande era o quarto colocado, um pouco mais atrás.

E ficou assim até o final. Felipe Baptista conquistou assim a sua primeira vitória na Stock Car, com três dos quatro finalistas logo atrás dele.

Corrida 2

Logo após o fim da primeira prova, os carros se alinharam para a segunda e última corrida da etapa e da temporada 2022. Aplicando a inversão de posições, a pole position ficou com Ricardo Maurício, tendo Felipe Lapenna na segunda fila, enquanto os três candidatos restantes ao título, Gabriel Casagrande, Rubens Barrichello e Daniel Serra, saíram em 7º, 8º e 9º, respectivamente.

Enquanto Ricardo Maurício teve tranquilidade para se manter na ponta, o caos reinou atrás, envolvendo os candidatos ao título. Barrichello, Serra e Casagrande tentaram dividir o S do Senna.

Barrichello perdeu o controle ainda no meio do S, rodando e batendo. Outra batida foi entre Casagrande e Serra, com o atual campeão saindo da pista e acertando o tricampeão, que conseguiu voltar aos boxes, mas abandonando em seguida. O caso (veja abaixo) colocado sob investigação pela direção de prova.

Já Barrichello conseguiu retornar à pista após uma breve passagem pelos boxes enquanto o SC estava na pista. Outros pilotos envolvidos na confusão foram Campos, Suzuki e Khodair.

A prova foi retomada a 20 minutos do fim, com Maurício, Lapenna e Ramos no top 3, enquanto Casagrande era o 7º e Barrichello o 21º.

Enquanto Casagrande seguia na sétima posição, Barrichello buscava escalar o grid, ocupando a 17ª colocação poucos minutos depois.

A 16 minutos do fim, saiu a decisão da direção de prova: Gabriel Casagrande foi excluído da prova, dando a Rubens Barrichello o título da Stock Car Pro Series 2022 antes mesmo do fim da corrida.

Na sequência, foi aberta a janela de paradas, e os pilotos não perderam tempo, devido às intervenções do safety car.

Ao final da janela de paradas, Maurício liderava com Piquet em segundo e Massa, Ramos e Zonta completando o top 5, enquanto Barrichello vinha na 15ª posição.

No final, deu Ricardo Maurício. O piloto da Eurofarma cruzou a linha de chegada à frente de Nelsinho Piquet, com César Ramos em terceiro, enquanto Rubens Barrichello recebeu a bandeira quadriculada em 11º para garantir o bicampeonato.

Confira o resultado final da corrida 1 da Super Final da Stock Car Pro Series:

1 – Felipe Baptista (KTF Racing – Chevrolet Cruze)

2 – Daniel Serra (Eurofarma RC – Chevrolet Cruze)

3 – Rubens Barrichello (Full Time Sports – Toyota Corolla)

4 – Gabriel Casagrande (AMattheis Vogel – Chevrolet Cruze)

5 – Allan Khodair (Blau Motorsport – Chevrolet Cruze)

6 – Felipe Massa (Lubrax Podium – Chevrolet Cruze)

7 – Átila Abreu (Shell V-Power – Chevrolet Cruze)

8 – César Ramos (Ipiranga Racing – Toyota Corolla)

9 – Felipe Lapenna (Hot Car – Chevrolet Cruze)

10 – Ricardo Maurício (Eurofarma RC – Chevrolet Cruze)

11 – Gui Salas (KTF Racing – Chevrolet Cruze)

12 – Rafael Suzuki (Full Time Bassani – Toyota Corolla)

13 – Ricardo Zonta (RCM Motorsport – Toyota Corolla)

14 – Lucas Foresti (KTF Sports – Chevrolet Cruze)

15 – Cacá Bueno (Crown Racing – Chevrolet Cruze)

16 – Bruno Baptista (RCM Motorsport – Toyota Corolla)

17 – Galid Osman (Shell V-Power – Chevrolet Cruze)

18 – Marcos Gomes (Cavaleiro Sports – Chevrolet Cruze)

19 – Diego Nunes (Blau Motorsport – Chevrolet Cruze)

20 – Júlio Campos (Lubrax Podium – Chevrolet Cruze)

21 – Tony Kanaan (Full Time Bassani – Toyota Corolla)

22 – Nelsinho Piquet (Motul TMG Racing – Toyota Corolla)

23 – Gaetano di Mauro (KTF Sports – Chevrolet Cruze)

24 – Digo Baptista (Crown Racing – Chevrolet Cruze)

25 – Denis Navarro (Cavaleiro Sports – Chevrolet Cruze)

26 – Pedro Cardoso (Crown II Racing – Chevrolet Cruze)

ABANDONOS

Matías Rossi (AMattheis Vogel – Toyota Corolla)

Tuca Antoniazzi (Hot Car – Chevrolet Cruze)

Thiago Camilo (Ipiranga Racing – Toyota Corolla)

Sérgio Jimenez (Scuderia Chiarelli– Toyota Corolla)

Thiago Vivacqua (Scuderia Chiarelli – Toyota Corolla)

Gianluca Petecof (Full Time Sports – Toyota Corolla)

Confira o resultado final da corrida 2 da Super Final da Stock Car Pro Series:

1 - Ricardo Maurício (Eurofarma RC – Chevrolet Cruze)

2 - Nelsinho Piquet (Motul TMG Racing – Toyota Corolla)

3 - César Ramos (Ipiranga Racing – Toyota Corolla)

4 - Ricardo Zonta (RCM Motorsport – Toyota Corolla)

5 - Átila Abreu (Shell V-Power – Chevrolet Cruze)

6 - Diego Nunes (Blau Motorsport – Chevrolet Cruze)

7 - Bruno Baptista (RCM Motorsport – Toyota Corolla)

8 - Gui Salas (KTF Racing – Chevrolet Cruze)

9 - Felipe Baptista (KTF Racing – Chevrolet Cruze)

10 - Cacá Bueno (Crown Racing – Chevrolet Cruze)

11 - Rubens Barrichello (Full Time Sports – Toyota Corolla)

12 - Pedro Cardoso (Crown II Racing – Chevrolet Cruze)

13 - Tony Kanaan (Full Time Bassani – Toyota Corolla)

14 - Tuca Antoniazzi (Hot Car – Chevrolet Cruze)

15 - Denis Navarro (Cavaleiro Sports – Chevrolet Cruze)

16 - Felipe Massa (Lubrax Podium – Chevrolet Cruze)

17 - Galid Osman (Shell V-Power – Chevrolet Cruze)

18 - Rafael Suzuki (Full Time Bassani – Toyota Corolla)

19 - Thiago Camilo (Ipiranga Racing – Toyota Corolla)

20 - Gaetano di Mauro (KTF Sports – Chevrolet Cruze)

ABANDONOS

Matías Rossi (AMattheis Vogel – Toyota Corolla)

Daniel Serra (Eurofarma RC – Chevrolet Cruze)

Allan Khodair (Blau Motorsport – Chevrolet Cruze)

Felipe Lapenna (Hot Car – Chevrolet Cruze)

Marcos Gomes (Cavaleiro Sports – Chevrolet Cruze)

Digo Baptista (Crown Racing – Chevrolet Cruze)

Sérgio Jimenez (Scuderia Chiarelli– Toyota Corolla)

Gianluca Petecof (Full Time Sports – Toyota Corolla)

Lucas Foresti (KTF Sports – Chevrolet Cruze)

Júlio Campos (Lubrax Podium – Chevrolet Cruze)

Thiago Vivacqua (Scuderia Chiarelli – Toyota Corolla)

EXCLUÍDO

Gabriel Casagrande (AMattheis Vogel – Chevrolet Cruze)

Veja a Super Final da temporada 2022 da Stock Car Pro Series em Interlagos:

Binotto na Audi? Saiba de novo rumor na F1

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast: 'era Verstappen' tem prazo de validade na F1? ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music