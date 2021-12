A Super Final da Stock Car, que será disputada em Interlagos, no dia 12 de dezembro, vai contar com a tecnologia Chronus i-Passport. Desenvolvida pela startup franco-brasileira Mooh!Tech, a tecnologia fornecerá o mesmo passaporte de vacinação utilizado no GP de São Paulo de Fórmula 1.

Para entrar no autódromo durante o final de semana, todos os presentes deverão apresentar o Chronus com certificado de vacina contra a Covid-19 e testes negativos. O cadastro pode ser feito pelo https://passport.stockproseries.com.br.

Esta será a primeira apresentação da Stock Car Pro Series com liberação de 100% de público nas arquibancadas após o decreto que flexibilizou o Plano São Paulo, no começo do mês de novembro. As medidas para a etapa final em Interlagos atendem ao Decreto Municipal 60488/2021, que instituiu a obrigatoriedade de apresentação do comprovante vacinal completo contra o novo coronavírus.

A categoria também manterá um protocolo de segurança sanitária no qual estão incluídos uso de máscara e álcool gel, distanciamento social e monitores para orientar o público, entre outras medidas.

"A tecnologia Chronus pacifica os dados informados, ou seja, consegue identificar inconsistência e conceder mais segurança e expertise às informações de vacinação para os estados e municípios. A plataforma utiliza tecnologia avançada, segura e confiável, e eventuais erros ou tentativas de fraudes de registro de informações relacionadas à vacinação são detectadas”, explica Everton Cruz, CEO da Mooh!Tech.

No Grande Prêmio de São Paulo de F1, que obrigatoriamente contou com a tecnologia CHRONUS i-Passport nos três dias de evento em Interlagos, das 67.427 pessoas que se registraram para comprar ingresso e passaram pelo Autódromo, 95,91% tomaram as duas doses de vacina contra a Covid e 2,74%, a primeira dose. Apenas 1,35% dos presentes, a maioria crianças menores de 12 anos, não estavam imunizados.

No total, 793 pessoas foram proibidas de entrar na corrida por não estarem vacinadas ou não terem o ciclo vacinal completo. Destas, mais de 80% eram de nacionalidade estrangeira. A etapa de encerramento da Stock Car terá largada às 13h40, com transmissão na Motorsport.tv.

