A temporada 2021 da Stock Car chegará ao fim neste fim de semana, em Interlagos. Em franca ascensão no campeonato, Felipe Massa, da equipe Lubrax|Podium Team, quer confirmar o momento e fechar bem o ano.

O melhor resultado de Massa no ano foi um sétimo lugar justamente em Interlagos, pista onde se sente em casa desde o início da carreira, passando pelas duas vitórias de GP do Brasil na Fórmula 1 e chegando agora à Stock Car.

Massa vai finalizar a primeira temporada completa na principal categoria do Brasil com as certezas de estar cada vez mais adaptado e de ter feito a escolha certa ao voltar ao País.

"Nas últimas quatro etapas, eu fui para o Q2 do treino classificatório em todas, cheguei perto do Q3 em uma ou outra, então acho que a evolução está acontecendo”, disse Massa. “Estou muito mais rápido neste momento, mas sei que ainda preciso de um pouco mais de tempo. Eu estou gostando de fazer parte da Stock Car. Sempre tive a vontade de correr na categoria quando voltasse da Europa. A Stock tem um nível muito alto de pilotos e muita competitividade", concluiu.

O Motorsport.com e a Motorsport.tv transmitem as últimas duas provas da temporada neste domingo, a partir das 13h40.

